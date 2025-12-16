파이퀀트 “다양한 산업에 적용하는 분광학 기반 분석 솔루션” [서울형R&D:서울시-SBA글로벌]
[SBA X 동아닷컴 공동기획] 서울시와 서울경제진흥원(SBA)은 2005년부터 ‘서울형 R&D 지원사업’을 통해 대학, 연구기관, 중소기업에 약 9,060억 원을 투자하여 서울의 경제 활성화와 혁신 성장의 기반을 다져왔다. 최근에는 첨단 기술 산업 시대를 맞아 인공지능(AI), 양자기술, 창조산업 등 신성장 분야에 중점을 두고, 중소·벤처·창업기업의 혁신 기술 개발과 사업화를 적극 지원하고 있다. 동아닷컴은 서울시, SBA와 함께 서울형 R&D 지원사업을 토대로 발전한 스타트업을 소개한다.
파이퀀트는 분광학 분석 기술 기반 솔루션을 개발한다. 분광학 분석 기술은 빛의 파장 변화를 분석해 물질의 성분, 농도 등을 정량적으로 분석하는 기술이다. 파이퀀트는 기존에 연구실에서만 사용하던 기술을 소형 장비로 구현하고 이를 상용화해 환경, 식품, 헬스케어 등 다양한 분야에 적용하고 있다.
이를 통해 실내 공기질 모니터링 솔루션 ‘에어퀀트(AirQuant)’, 휴대형 미생물 분석 장비 ‘워터스캐너(Water Scanner)’, 거치형 유해가스 감지기, 외부 이물질 판별 솔루션 등을 선보였다. 최근에는 서울시와 SBA가 진행하는 서울형 R&D 지원사업을 통해 수처리 시설용 ‘탁도 측정기(Turbidity Scanner)’도 개발했다. 파이퀀트는 국제전자제품박람회(CES) 2026 등 국제 전시회 및 기술 컨퍼런스에 참가해 글로벌 시장에 이들 솔루션을 선보일 계획이다.
피도연 파이퀀트 대표를 만나 파이퀀트와 분광학 분석 기술 기반 솔루션에 대해 이야기를 나눴다.
현장에서 바로 사용할 수 있는 분석 장비 필요성 느껴 창업
IT동아: 안녕하세요, 피도연 대표님. 대표님 소개 부탁드립니다.
피도연 대표: 안녕하세요. 파이퀀트 피도연입니다. 저는 15년간 하드웨어 및 소프트웨어를 개발하다가 지난 2015년 7월 파이퀀트를 창업했습니다. 현재 환경, 식품, 헬스케어 등 다양한 영역에서 현장 문제를 해결하는 분광학 분석 기술 기반 솔루션을 개발하고 있습니다.
IT동아: 분광학 분석 기술은 무엇인가요?
피도연 대표: 분광학 분석 기술은 빛이 물질과 상호작용하며 발생하는 파장 변화를 분석해 물질의 성분과 농도 등을 정량적, 정성적으로 파악하는 기술입니다. 물체에 직접 닿을 필요가 없고, 시료를 손상시키지 않아 다양한 산업군에서 비파괴 및 비접촉 분석이 가능합니다. 저희는 분광학 분석 기술을 공기질 측정, 수질 분석, 식품 안전 검사 등 일상에 영향을 미치는 다양한 영역에 적용하고 있습니다.
IT동아: 분광학 분석 기술에 관심을 갖게 된 계기가 있나요?
피도연 대표: 저는 파이퀀트를 설립하기 전 스마트팜을 개발했습니다. 스마트팜 개발 시 식물에 대한 정보가 부족해 식물 상태를 정확하게 파악하기 어려웠습니다. 그래서 검색에 의존하는 것이 아니라 식물을 직접 분석하면 원하는 정보를 쉽게 얻을 수 있지 않을까 하는 생각이 들었습니다. 당시 경쟁력 있는 기술을 개발해야겠다고 생각하던 터라 제가 직접 분석 기술을 개발하기로 마음먹었습니다.
당시 분석 기술을 찾아보면서 다양한 분야에 활용할 수 있는 통합 분석 솔루션, 현장에서 바로 사용할 수 있는 정밀 분석 장비가 있다면 다양한 산업에 도움이 될 것으로 생각했습니다. 그러다가 분광학 분석 기술을 알게 됐습니다. 분광학 분석 기술은 피부, 식물, 식품 등 다양한 분야에 활용되고 있는 기술이지만, 일반인에게는 생소한 기술이었습니다. 장비가 크고 비싼 탓에 주로 연구실에서만 사용됐기 때문입니다. 그래서 분광학 분석 기술을 다양한 산업 영역에서 누구나 사용할 수 있도록 소형화하기로 결심했고, 이를 위해 파이퀀트를 설립했습니다.
당시 분광학 분석 기술 기반 소형화 솔루션은 해외에서도 상용화 성공 사례가 없었습니다. 그래서 밤을 새우면서 솔루션 개발에 매진했고, 이를 통해 소프트웨어와 하드웨어까지 개발했습니다. 최근 들어 저희와 유사한 기술을 선보이는 기업이 등장하고 있지만, 저희처럼 소프트웨어와 하드웨어를 함께 제공하는 곳은 드뭅니다. 경험이나 노하우도 저희가 가장 많이 확보하고 있다고 생각합니다.
공기질·수질·식품 분야 등 다양한 솔루션 개발
IT동아: 파이퀀트에 대해 소개 부탁드립니다.
피도연 대표: 파이퀀트는 분광학 분석 기술 기반 솔루션을 제공하는 회사입니다. ‘빛으로 보이지 않는 모든 것을 정확하게 분석해 신뢰할 수 있는 데이터로 제공한다’라는 목표 아래, 누구나 언제 어디서든 원하는 데이터를 정확하게 측정할 수 있는 분석 솔루션을 제공합니다. 저희는 환경, 식품, 헬스케어 등 다양한 분야에서 활용 가능하고 가족과 이웃의 안전을 지킬 수 있는 솔루션을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
회사명은 제 성인 ‘피’와 정량 분석을 의미하는 ‘퀀트’의 합성어입니다. 당시 혼자 창업했기 때문에 제 성을 붙여 ‘피도연이 하는 정량 분석 기업’이라는 의미에서 이름 지었습니다. 또한 파이퀀트는 프랑스어로 ‘자극적인’, ‘흥미로운’이라는 뜻이 있습니다. 보다 많은 사람들이 흥미를 느낄 만한 솔루션을 제공한다는 의미도 담았습니다.
IT동아: 어떤 솔루션을 개발했나요?
피도연 대표: 저희는 실내 공기질 모니터링 솔루션 에어퀀트, 휴대형 미생물 분석 장비 워터스캐너, 거치형 유해가스 감지기, 외부 이물질 판별 솔루션 등을 개발했습니다.
에어퀀트는 공기 중에 존재하는 유해물질과 유해가스, 미세먼지, 이산화탄소 등 14가지 물질을 동시에 측정합니다. 에어퀀트를 통해 공조기나 공기청정기 등을 제어하면 에너지 효율이나 살균 효과를 향상시키고 쾌적한 환경을 유지할 수 있습니다. 에어퀀트는 SBA를 통해 현대건설과 연결돼 건설 현장에 적용하기도 했습니다.
워터스캐너는 물속 세균 및 바이러스를 분석하는 휴대형 장비입니다. 기존에는 물속 세균을 분석하려면 24시간 이상 걸렸지만, 워터스캐너는 10초 이내에 결과를 제공합니다. 처음에는 단순히 물 분석을 위해 개발했는데, 최근에는 수질 문제, 대기업 생산 공정, 반도체 공정 등 다양한 영역으로 확대 적용하고 있습니다. 워터스캐너를 통해 빌 게이츠가 설립한 빌앤멀린다게이츠재단(Bill & Melinda Gates Foundation)과 파트너십을 체결하고 개발도상국 수질 개선 프로젝트에 참여하고 있습니다.
거치형 유해가스 감지기는 기존의 고정형 제품을 휴대형으로 개발한 장비입니다. 시중에 이미 다양한 제품이 있지만, 원격으로 모니터링이 가능하면서 합리적인 가격을 갖춘 제품이 필요하다는 건설사 니즈를 반영해 개발하고 있습니다. 현재 인증 진행 중이며, 조만간 정식 출시 예정입니다.
외부 이물질 판별 솔루션은 식품 대량 생산 공정, 반도체 공정용 장비로, 제품이나 식품이 생산라인을 따라 이동할 때 이물질이 붙어 있는지 검사하는 장비입니다. 생산라인 이동 속도에 영향을 미치지 않으면서 빠르게 검사하는 것이 특징입니다. 해당 솔루션은 가공 햄 생산 공정, 반도체 공정 등에서 기술검증(PoC)을 진행 중입니다.
추가 설비 없이 간편하게 설치하는 탁도 측정기
IT동아: 최근에는 탁도 측정기도 개발했다고 들었습니다. 어떤 솔루션인가요?
피도연 대표: 탁도 측정기는 정수장을 포함한 수처리 시설에서 탁도 변화를 실시간으로 감지하는 연속 탁도 모니터링 장비입니다. 기존 장비는 물을 떠서 유리병에 담은 후 측정하거나 추가 파이프를 설치하고 펌프를 이용해 물을 끌어 올린 후 측정하는 방식을 사용합니다. 추가 설비가 필요하고 설치가 복잡해 도입이 쉽지 않습니다.
저희 탁도 측정기는 파이프나 별도 케이스 등 추가 설비가 필요 없습니다. 작고 가벼워 쉽게 들고 다닐 수 있고, 설치나 제거도 간편합니다. 빨래집게처럼 원하는 곳에 고정하는 클램프 방식 설계를 적용해 수처리 시설 구조에 상관없이 자유롭게 설치할 수 있습니다. 수처리 시설에 부착만 해놓으면 원하는 데이터를 연속 측정합니다. 흐르는 물에서도 부유물이나 거품에 방해받지 않고 실험실에서 분석한 것과 유사한 수준의 정밀하고 정확한 데이터를 제공합니다.
탁도 측정 결과는 전용 모니터링 앱 또는 관리자 페이지에서 확인할 수 있습니다. 히스토리 기능을 제공해 탁도 측정값 변화도 확인 가능합니다. 현장을 직접 방문하지 않아도 간편하게 관리할 수 있어요.
IT동아: 탁도 측정기 개발 과정에서 어려웠던 점은 없었나요?
피도연 대표: 탁도 측정기는 휴대성, 연속 측정, 설치 편의성 등을 모두 갖춘 장비입니다. 초기에는 레퍼런스 제품을 찾지 못해 설계 과정부터 많은 어려움이 있었습니다. 특히 광학 기술은 노이즈에 민감하기 때문에 노이즈 문제 해결이 가장 힘들었습니다. 이런 부분은 박근환 가천대학교 교수, 손찬규 세종대학교 교수, 유호천 한양대학교 교수의 도움으로 유체역학 등 기초과학을 적용한 노이즈 제거 설계로 해결할 수 있었습니다. 또한 SBA 및 한국환경산업기술원의 지원과 한국수자원공사를 통해 실제 정수장에서 PoC를 진행한 덕에 짧은 시간에 빠르게 제품의 완성도를 높일 수 있었습니다.
IT동아: 탁도 측정기는 언제 출시 예정인가요?
피도연 대표: 현재 인증 진행 중이고, 오는 2026년 초에 정식 출시 예정입니다. 탁도 측정기는 한국수자원공사를 통해 5곳의 정수장에서 PoC를 진행하며 성능을 검증했습니다. 한국수자원공사는 기존 방식 대비 편리하고 정확한 결과를 얻을 수 있다는 점에서 긍정적인 반응을 보였습니다. 이에 제품 출시 이후 우선적으로는 한국수자원공사와 지방자치단체에 적용할 계획입니다. 국내뿐 아니라 해외 시장 진출을 위해 준비 중입니다.
IT동아: 현재 사업 진행 상황에 대해 말씀 부탁드립니다.
피도연 대표: 저희는 분광학 분석 기술 기반 솔루션을 일상에 맞닿아 있는 다양한 산업군에 적용하면서 사업을 지속적으로 확장하고 있습니다. 해외에서도 성과를 거두고 있습니다. 영국 런던, 캐나다 노스베이시티의 공기질 환경 모니터링 시스템을 구축했으며, 인도, 베트남 지역에는 수질 측정 시스템, 아프리카 비정부기구(NGO) 등 다수 기관에는 대장균 측정 키트를 제공했습니다. 미국, 아랍에미리트(UAE)와 환경 모니터링 시스템 도입을 위한 MOU도 체결했습니다.
IT동아: 현재 서울시와 SBA가 진행하는 서울형 R&D 지원사업의 지원을 받고 있습니다. 어떤 지원이 있었나요?
피도연 대표: 서울형 R&D 지원사업을 통해 탁도 측정기 개발에 필요한 R&D 자금 및 판로 확보 등의 지원을 받았습니다. 또한 성과에 따른 추가 지원으로 향후 환경 측정 장비에 인공지능(AI)을 도입하는 등 제품을 지속적으로 고도화할 계획입니다. 서울형 R&D 지원사업은 우수한 아이디어의 제품화를 통해 회사 성장 및 산업 발전에 기여할 수 있는 우수한 사업이라 생각합니다.
이 외에 SBA는 다양한 오픈이노베이션 기회도 제공했습니다. 메르세데스 벤츠와의 음주측정기 개발, 현대건설과의 건설 현장 유해가스 감지기 등 저희 기술을 다양한 분야에 상용화하고 국내외 대기업과 함께 성과를 만들도록 도와주었습니다. 이러한 성과 덕에 저희 사업 영역을 더욱 확장할 수 있었습니다.
또한 SBA 새싹프로그램 등 청년 취업 연계사업을 통해 우수한 인재를 영입할 수 있었습니다. 그중 한 명은 현재 저희를 대표하는 개발자로 성장했습니다. 이러한 성과 덕에 일자리 창출 우수기업으로 서울시장상도 받을 수 있었습니다.
IT동아: 마지막으로 향후 계획 및 목표에 대해 말씀 부탁드립니다.
피도연 대표: 우선 SBA를 통해 지원받은 사업을 성공적으로 완료해 자사 제품군을 늘리고 추가 매출을 확보하고자 합니다. 이를 통해 2026년부터는 본격적으로 글로벌 시장에 진출할 계획입니다. CES 2026 등 다양한 국제 전시회 및 기술 컨퍼런스에 참가해 탁도 측정기 등 다양한 제품을 글로벌 시장에 선보이고 성과를 만들고자 합니다. 또한 현재 진행하고 있는 식품 이물질 검사 솔루션을 바탕으로 식품 시장도 공략할 예정입니다. 이를 통해 분광학 분석 기술 경쟁력을 보유한 대표 기업으로 성장하겠습니다.
저희는 앞으로도 세상에 존재하는 모든 물질을 분석 및 수치화함으로써 검색을 통해 수집하기 어려운 정보를 제공하고자 노력할 것입니다. 파이퀀트의 분석 기술이 전 세계 곳곳에 스며들어 활용되는 것이 저희의 최종 목표입니다.
