골든플래닛, 기업 데이터 분석 정확도 높인 AI 에이전트 ‘제노바 넥서스 GA4’ 출시

AI 데이터 전문기업 ㈜골든플래닛(대표 김동성)이 데이터 분석의 새로운 기준을 제시할 차세대 AI 에이전트, ‘제노바 넥서스 GA4(Genova Nexus GA4)’를 오는 15일 정식 출시한다.
골든플래닛에 따르면 기존의 범용 LLM(거대언어모델) 서비스는 기업이 구글 애널리틱스 4(GA4) 내에 자체 설정한 ‘맞춤 정의(Custom Definition)’ 정보를 인지하지 못하는 근본적인 문제를 안고 있었다. 이러한 정보 인식의 부재는 복잡한 비즈니스 질문에 대해 존재하지 않는 데이터를 생성하는 ‘할루시네이션(환각)’을 유발하거나, 비효율적인 조회 명령어(SQL)를 만들게 하여 실무 적용에 차질을 빚었다. 아울러, 보안 문제 때문에 기업의 민감한 데이터 구조를 외부 AI에 직접 입력하기 어려웠던 것도 실무 적용의 주요 제약이었다.
‘제노바 넥서스 GA4’는 골든플래닛의 독자 기술을 기반으로 기업별 고유의 데이터 스키마 및 맞춤 정의를 안전하게 연동한다. 이로써 일반 AI는 접근 불가능한 비공개 데이터 영역까지 정확하게 파악할 수 있게 되었으며, 이를 통해 최적화된 분석 코드를 생성한다. 마케터와 데이터 분석가는 복잡한 가공 절차 없이 일상 언어로 질문하는 것만으로 즉각적인 심층 분석 결과를 얻게 되어 실무 활용성이 증대됐다.
예를 들어 “메인 퍼널(상세 조회→장바구니→결제) 중 이탈률이 가장 높은 단계는 어디야?”, “신규 방문자와 재방문자의 매출 기여도 차이를 비교해줘”, “유료 광고(Paid)와 자연 검색(Organic)의 성과 추이를 보여줘”라고 질문하면, AI 에이전트가 ▲빅쿼리(BigQuery) 조회용 SQL 구문 생성 ▲예상 처리 용량 및 비용 산출 ▲데이터 조회 및 시각화 결과 제시까지 전 과정을 자동으로 수행한다.
이 에이전트의 핵심 강점은 단순한 코드 생성에 머물지 않고 강력한 ‘실행(Execution)’ 능력까지 갖췄다는 점이다. 기존 툴들이 코드를 생성하면 사용자가 이를 복사하여 별도의 시스템에서 실행해야 했던 불편함을 해소했다.
‘제노바 넥서스 GA4’는 질문의 의도를 파악하는 단계부터 쿼리 실행, 결과 시각화까지 모든 과정을 하나의 플랫폼에서 원스톱으로 처리하는 ‘진정한 에이전트’ 역할을 수행한다. 결과적으로 기업의 데이터 전문가들은 반복적인 쿼리 작성 업무에서 벗어나, AI가 도출한 인사이트를 활용하여 고도화된 마케팅 전략을 수립하는 핵심 역량 강화에 집중할 수 있게 될 전망이다.
골든플래닛 김동성 대표는 “제노바 넥서스 GA4는 기업 데이터의 맥락을 깊이 있게 이해하고 스스로 행동하는 ‘전문가형 AI 에이전트’”라고 밝혔다. 이어 “기업 내부 데이터 구조를 이해하지 못하는 일반 AI 서비스와는 차원이 다른 정확도와 업무 효율을 직접 경험하게 될 것”이라고 자신감을 표하였다.
한편, 골든플래닛은 15일 정식 출시와 동시에 자사의 GA4 컨설팅 및 운영 서비스를 이용하는 기존 기업 고객들에게 우선적인 도입 혜택을 제공한다. 이를 통해 파트너사들의 데이터 활용 역량을 빠르게 고도화하고, 검증된 성공 사례를 바탕으로 향후 전체 엔터프라이즈 시장으로 서비스 범위를 넓혀갈 계획이다.
댓글 0