팀리미티드 “전 세계 소비자를 잘 아는 데이터 기업이 되고 싶어요” [도전 K-스타트업 2025]
[서울창경 x IT동아] 도전 K-스타트업은 우리나라 정부 부처 10곳이 함께 여는 최대 규모의 창업경진대회입니다. 서울창조경제혁신센터는 이 가운데 혁신창업리그의 일반 리그를 운영합니다. 서울창조경제혁신센터와 함께 성장한 유망 스타트업의 면면을 IT동아가 살펴봅니다.
소비자 구매(커머스) 데이터가 마케팅의 핵심으로 자리잡았다. 소비자 구매 행동을 파악해야 개인화된 브랜드 경험 구축이 가능하기 때문이다. 보스턴 컨설팅 그룹(BCG)과 구글이 공동 연구한 ‘데이터 민첩성’ 자료에 따르면 데이터 성숙도가 높은 기업은 비용을 최대 30% 절감하면서도 매출은 최대 20% 더 높았던 것으로 조사됐다.
하지만 소비재 기업은 데이터 블랙아웃 현상을 겪는다. 예컨대 소비재 제조사는 제품이 얼마나 팔렸는지는 파악 가능해도 누가, 왜, 무엇과 함께 샀는지 알 길이 없다. 기업은 데이터의 공백을 메우기 위해 리서치 기관의 패널 데이터에 의존한다. 하지만 리서치 기관이 진행하는 표본 조사는 전체 시장을 대변하기에 한계가 따른다. 표본 규모가 작으면 조사 신뢰도가 떨어지고, 응답자의 의도적 왜곡이나 질문 설계 오류 같은 비표본 오차도 피할 수 없다. 데이터를 기반으로 원하는 페르소나 소비자(잠재 고객) 대상 마케팅을 진행하기도 어렵다.
파편화된 온·오프라인 채널을 통합하여 한 소비자의 온전한 구매 내역을 파악하는 것, 추정이 아닌 사실 기반의 마케팅을 수행하는 것은 모든 브랜드 마케터들의 숙원이다. 이런 소비재 기업 마케팅의 어려움을 해결하기 위해 나선 스타트업이 있다. 데이터 기반 스타트업, 팀리미티드(Team REmited)다. 팀리미티드는 온·오프라인 구매 영수증을 바탕으로 실구매 데이터를 확보하고, 이를 인공지능(AI)으로 분석해 초개인화 마케팅 설루션을 제공한다. 팀리미티드는 어떻게 구매 영수증에서 마케팅의 미래를 봤을까? 배수혁 팀리미티드 대표를 만나 이야기를 나눴다.
파편화된 소비자 구매 정보에서 마케팅의 미래를 보다
“소비자 구매 데이터는 파편화됐습니다. 예를 들어 대형마트에서 만두를 사거나, 온라인 쇼핑몰에서 만두를 사거나 다를 게 없었어요. 그저 만두 하나가 팔렸다는 사실만 남을 뿐입니다. 데이터를 외부에서 구매하고 싶어도 모든 데이터가 조각나 확보가 어렵습니다. 기업이 소비자의 구매 패턴이나 흐름을 파악하고 싶어도 방법이 없다는 이야기죠. 이 문제를 해결하고 싶어 데이터 기반 창업을 결심했습니다.
배수혁 대표는 기업이 섬세한 마케팅을 진행하려면 데이터가 필요하다 보고 팀리미티드를 설립했다. 온·오프라인 영수증에는 구매한 상품명, 구매처, 구매 금액 등이 자세히 기록된다. 이를 활용하면 소비자의 구매 성향 파악이 쉬워진다. 배수혁 대표는 앱을 개발해 소비자들에게 영수증 등록을 유도하고, 상품 단위 구매 데이터를 축적하는 전략을 세웠다.
팀리미티드는 2023년 6월, 리미티드라는 이름의 앱을 선보였다. 코딩에 대한 지식 없이 노코드로 2주 만에 앱을 만들었지만, 입소문을 타며 서비스 13시간 만에 가입자 1만 4000 명을 모았다. 하지만 운영에 대한 노하우가 없어 데이터를 제대로 활용하지 못하고 서비스를 종료할 수밖에 없었다.
배수혁 대표는 첫 실패를 교훈 삼아 서비스 구축에 힘을 쏟았다. 제품·시장 적합성(PMF, Product-Market Fit)을 갖추기 전까지 마케팅을 하지 않겠다는 기준도 세웠다. 리미티드에서 부족한 부분을 보완해 2024년 1월, 영끌 서비스를 시작했다. 별도 마케팅을 진행하지 않았지만 약 40만 명이 사용하는 앱으로 성장했다. 매달 오프라인 영수증 150만 장, 온·오프라인 합쳐 200만~250만 장 영수증 데이터가 쌓인다.
영끌의 구조는 단순하다. 소비자가 온·오프라인 영수증을 업로드하거나 설문에 참여하면 포인트를 준다. 소비자는 보상(리워드)을 받고, 팀리미티드는 마케팅 분석에 필요한 실구매 데이터를 얻는다.
팀리미티드는 영끌을 통해 확보한 소비자 실구매 데이터로 리미티드(REmited) AI 설루션을 구축했다. 리미티드 AI는 소비재(CPG - Consumer Packaged Goods) 브랜드를 위한 타겟 마케팅 플랫폼이다. 배수혁 대표는 리미티드 AI를 ”브랜드 멤버십 설루션“이라고 설명한다.
단단히 구축한 소비자의 실제 구매 데이터가 차별화 요소
리미티드 AI의 차별화 요소는 세 가지다. 첫째, 브랜드별 카테고리 점유율과 채널별 경쟁 강도를 시각화해 제공한다. 소비재 기업 제품의 카테고리별 점유율이 어느 정도인지, 기간별·채널별로 경쟁이 어떻게 변하는지 한눈에 파악 가능하다.
둘째, 둘째는 연관 상품 분석 기능이다. 특정 제품과 함께 구매되는 상품을 파악해 알려준다. 만두와 소시지가 함께 담긴다면 이런 구매 패턴을 분석해 제시하는 방식이다. 이 외에 우유나 라면처럼 대부분 장바구니에 들어가는 범용 상품은 제외하고, 특정 상품과의 연관성을 지수화해서 보여준다. 이는 소비재 기업 마케터가 묶음 프로모션을 기획할 때 유용하다는 게 배수혁 대표의 설명이다.
셋째, AI 챗봇이다. 팀리미티드는 모든 구매 데이터 대상으로 AI 학습을 진행했다. 이에 마케터가 자연어로 질문을 던지면 데이터 기반 분석 자료를 제공한다. 예로 ”만두 제품의 편의점 점유율은?“ 같은 질문에 즉시 답한다.
리미티드 AI 플랫폼에 대해 배수혁 대표는 “실제 구매 데이터를 활용해 원하는 타겟 마케팅 진행이 가능합니다. 소비자 개개인에게 맞춤형 쿠폰을 제공하거나, 메타·인스타·유튜브 등 다양한 채널에 프로모션 캠페인을 진행해도 됩니다”라고 말했다.
리미티드 AI는 2024년 10월부터 고객사에 제공 중이다. 리테일, 식품 부문 대기업이 고객이다. 2026년에는 그 동안 쌓은 데이터를 바탕으로 AI가 직접 마케팅을 수행하는 에이전트 기능까지 선보일 계획이다. 배수혁 대표는 “소비재 기업의 마케팅 담당자는 리미티드 AI를 고객과 시장 분석에 필요한 도구로 사용해 왔습니다. 2026년 초에는 AI 도구가 아니라 데이터를 토대로 소비자 타겟팅이 가능한 기능이 추가될 예정입니다”라고 설명했다.
리미티드 AI의 챗봇은 소비자 구매 이력을 분석해 실제 소비자처럼 대답하는 기능도 제공한다. 소비재 기업 마케팅 담당자는 제품 선호도 조사 혹은 설문조사 같은 활동을 가상으로 진행 가능하다.
배수혁 대표는 AI 기술이 기업 시장(B2B) 및 소비자 시장(B2C) 모두 활용된다고 강조한다. 먼저 B2B 영역에서는 마케팅 인사이트를 제공하고 마케팅 타겟을 추출하는 전 과정을 AI 에이전트가 수행한다. 예를 들어 A 브랜드 만두를 6개월간 사던 소비자가 B 브랜드의 교자만두로 변경했다면, AI 에이전트가 다음 구매 시기에 맞춰 할인 프로모션 코드를 보낸다.
B2C에서는 장보기 비서 기능으로 활용된다. 예로 ”다음 주 캠핑 갈 건데 10만 원어치 제품을 구매할 거야“라고 검색하면 구매 내역을 분석해 선호 상품과 브랜드를 추천한다. AI 상호작용 규약(MCP - Model Context Protocol)에 쇼핑 에이전트를 연결하면 최저가 장보기부터 결제까지 한 번에 처리된다.
전 세계 소비자를 가장 잘 아는 기업 될 것
팀리미티드의 성장은 순탄하지만은 않았다. 큰 도전은 “영수증을 왜 제출하나”라는 선입견을 깨는 일이었다. 영수증을 받는 일 자체가 귀찮은 과정 중 하나이기 때문이다. 투자자들을 설득하는 것도 마찬가지였다. 데이터의 가치를 이해하는 투자자는 많았지만, 영수증 플랫폼이 정말 작동할지에 대한 의구심도 컸다. 하지만 데이터가 쌓이면서 상황이 바뀌었다. 소비자 브랜드 마케팅 담당자가 필요한 상세 데이터가 제공됐기 때문이다.
소비자 구매 데이터 기반 마케팅의 가치를 인정받으면서 팀리미티드는 다양한 성과를 냈다. CJ 인베스트먼트 세이프 투자 유치, GS리테일 오픈 이노베이션, 구글 플레이 창구에 선정된 것이 대표적이다. 식품·유통·금융권 기업들과 협업도 시작했다.
현재 팀리미티드의 고민은 장기적인 기업 성장에 필요한 투자 확보와 인재 영입이다. 리드급 엔지니어부터 제품의 성공을 책임지는 프로덕트 오너(PO, Product Owner) 직군까지 다양한 인재가 필요하다는 게 배수혁 대표의 설명이다. 그는 “업무 이해도도 중요하지만, 소비 데이터를 다루는 기업인 만큼 시장에 대한 관심이 필요합니다. 스타트업에 꼭 필요한 과감한 실행력과 소통 능력, 그리고 성장 잠재력도 함께 봅니다”라고 말했다.
팀리미티드는 프리-시리즈A 투자 유치를 준비하며 성장 발판을 마련할 예정이다. 인재 확보도 민관의 인턴십 프로그램을 활용한다. 대학 캠퍼스타운 프로그램을 통한 인재 발굴에도 나설 계획이다.
팀리미티드가 성장의 발판을 마련한 데에는 서울창조경제혁신센터의 지원이 있었다. 서울창조경제혁신센터는 투자 유치에 필요한 멘토링부터 대기업 오픈 이노베이션 협력 등을 지원했다. 연관 기업 네트워크와 사업 운영 멘토링 프로그램은 팀리미티드가 사업 방향을 정하는 데 도움이 됐다. 배수혁 대표는 “서울창조경제혁신센터의 도움으로 숙명여대 캠퍼스타운 점프 업 투자유치활동(IR) 대회 최우수상을 받게 됐어요. 이 외에도 행정과 운영 전반에 필요한 교육을 받으며 기업 성장의 기틀을 닦았습니다”라고 말했다.
”소비자 데이터가 전 세계 시장 속에서 성장할 기회로 작용할 거라고 생각합니다. 팀리미티드가 전 세계에서 소비자를 잘 이해하고, 잘 소비하도록 돕는 글로벌 톱(Top) 기업이 되는 게 목표입니다.“
팀리미티드는 2026년 하반기부터 리미티드 AI로 해외 진출에 나선다. 한국 시장에서 검증한 모델을 전 세계 시장으로 확장하겠다는 구상이다. 배수혁 대표는 전 세계 마케팅 시장이 데이터 기반으로 개편될 것이라고 내다봤다. 양질의 데이터를 확보하고 제대로 활용하는 기업이 글로벌 시장을 선점할 것으로 본 셈이다. 이에 팀리미티드는 리미티드 AI 서비스 고도화 작업을 거쳐 완성도를 높인 후 전 세계 소비재 기업과 접점을 확대할 계획이다.
