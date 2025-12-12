에스옴니 “과학적 근거 기반 토탈 수면케어 솔루션 제공” [도전 K-스타트업 2025]

[서울창경 x IT동아] 도전 K-스타트업은 우리나라 정부 부처 10곳이 함께 여는 최대 규모의 창업경진대회입니다. 서울창조경제혁신센터는 이 가운데 혁신창업리그의 일반 리그를 운영합니다. 서울창조경제혁신센터와 함께 성장한 유망 스타트업의 면면을 IT동아가 살펴봅니다.
에스옴니(S-OMNI)는 과학적 근거 기반의 토탈 수면케어 솔루션 연구개발하는 스타트업이다. 미국수면의학회(AASM)가 만성 불면증에 적합한 비약물 치료 방법으로 제시한 이완요법을 일반인도 쉽게 접근할 수 있는 콘텐츠로 제공한다.
에스옴니는 지금까지 약 200개 이상의 콘텐츠를 제작했으며, 분당서울대학교병원, 분당차병원, 가톨릭관동대학교 국제성모병원 등과 함께 진행한 임상 연구 결과 잠들기까지 걸리는 시간은 약 55% 감소, 수면 질 및 기상 시 개운한 정도는 각각 약 200% 개선되는 효과를 확인했다. 에스옴니는 기존에 일반인 대상으로 제공하던 솔루션을 기업 임직원이나 병원 환자 대상의 통합 수면케어 솔루션으로 확장하고자 한다.
에스옴니는 중소벤처기업부와 창업진흥원이 주최하는 ‘도전! K-스타트업 2025’에 지원해 혁신창업리그(일반리그)를 거쳐 통합 본선인 창업리그까지 진출했다. 수면케어 솔루션에 대한 관심 증가, 오랜 경험과 대기업 대상 성과 등에 좋은 점수를 받았다는 것이 에스옴니의 설명이다.
유재성 에스옴니 대표를 만나 토탈 수면케어 솔루션과 도전! K-스타트업 2025에 대한 이야기를 나눴다.
수면케어 유튜브 채널에서 스타트업으로, 에스옴니
IT동아: 안녕하세요, 유재성 대표님. 대표님 소개 부탁드립니다.
유재성 대표: 안녕하세요, 에스옴니 유재성입니다. 저는 울산과학기술원(UNIST)에서 의생명과학, 옥스퍼드대학교에서 수면의학을 공부했고, 미국 국제 양육 및 건강 연구소(IPHI)의 성인수면코치(IASC), 영국 마음챙김지도자연합(MTA) 소속 마음챙김 안내자 등 수면 및 마음건강 케어 관련 자격증을 취득했습니다. 2018년부터 유튜브 채널 ‘브레이너 제이의 숙면 여행’을 운영하고 있는데, 현재 구독자는 약 80만 명입니다. 에스옴니는 지난 2022년 11월 창업했습니다.
IT동아: 전공과 자격증 모두 수면케어 관련 분야입니다. 수면케어에 관심을 갖게 된 계기가 있나요?
유재성 대표: 저는 10대 때부터 수면 장애와 신경 질환에 시달렸고, 20살부터는 약물도 복용했습니다. 그러면서 과다수면증, 우울증 등 여러 부작용을 경험했어요. 이를 계기로 비약물 정신 건강 케어 분야에 대해 관심을 갖게 됐고, 전공, 창업 아이템 모두 수면 관련 주제를 선택했습니다.
IT동아: 에스옴니를 창업한 이유는 무엇인가요?
유재성 대표: 에스옴니는 두 번째로 창업한 기업입니다. 지난 2015년 학생 신분으로 SNS 기반 마음건강 관련 커뮤니티를 창업한 적이 있습니다. 당시 300만 명의 회원을 모았는데, 사업 운영 방식이나 비즈니스 모델, 창업 생태계를 잘 모르던 때라 결과가 좋지 않았습니다.
그래서 고민하다가 사업 아이템을 수면 관련 주제로 바꿨습니다. 당시 회원들을 보니 공통적으로 수면에 문제가 있다는 것을 발견했기 때문입니다. 하지만 창업에 실패한 경험이 있어 섣불리 창업하기가 쉽지 않았습니다. 그래서 우선 수면케어를 주제로 유튜브 채널을 시작했습니다.
2018년부터 유튜브 채널을 운영하면서 더 깊이 공부해야겠다는 생각이 들어 미국과 영국을 오가며 수면 및 마음건강 분야 자격증을 취득하고, 관련 코스를 이수했습니다. 전공 지식을 바탕으로 수면 개선을 위한 비약물 및 비침습 치료법을 연구했고, 인지 행동 치료와 마음챙김 등을 바탕으로 콘텐츠를 개발했습니다. 그러면서 구독자들에게 좋은 반응을 얻었고, 구독자 수도 가파르게 늘었습니다.
규모가 커지자 혼자서 모든 것을 감당하기에는 한계가 있었습니다. 특히 음악, 그래픽 등 각 분야 전문가와 함께 긴밀하게 협업하기 위해서는 회사가 필요하다고 판단했어요. 또한 병원 및 대기업으로부터 협업 제안이 늘어나면서 법인 설립에 대한 필요성을 느끼게 됐습니다. 그래서 지난 2022년 11월 에스옴니를 창업했습니다.
IT동아: 에스옴니는 어떤 회사인가요?
유재성 대표: 에스옴니는 토탈 수면케어 솔루션을 연구개발 및 공급하는 스타트업입니다.
회사명은 잠, 꿈을 의미하는 라틴어 ‘솜니(SOMNI)’를 ‘에스(S)’와 ‘옴니(OMNI)’로 분리한 것입니다. 옴니는 전체를 의미하는 라틴어입니다. 저희는 잠이 개인의 삶 전체에 영향을 미친다고 생각하는데, 이런 생각을 담기 위해 에스옴니로 지었습니다.
이완요법 기반 수면케어 솔루션 제공
IT동아: 에스옴니가 선보인 수면케어 솔루션에 대해 설명 부탁드립니다.
유재성 대표: 글로벌 컨설팅 기업 맥킨지가 2024년 발표한 보고서에 따르면 수면케어 시장이 웰니스 산업 중 2위를 차지할 만큼 규모가 크지만, 소비자 만족도는 최하위였습니다. 맥킨지는 그 원인으로 실질적인 효과가 없거나 수면을 통합적으로 케어하는 솔루션이 없기 때문이라고 분석했습니다.
저희는 과학적으로 검증된 치료 방법인 이완요법을 기반으로 수면을 통합적으로 케어하는 솔루션을 개발합니다. 이완요법은 미국수면의학회가 지난 2006년 만성 불면증에 적합한 임상 가이드라인을 제시하면서 소개한 비약물 치료법으로, 현재 병원에서 활용하는 방법입니다. 저희는 이를 일반인들이 쉽게 접근하도록 콘텐츠로 만들고 있습니다.
이완요법은 호흡법, 근이완법, 심상요법, 마음챙김(열린관찰기법), 자율훈련, 자기 암시 등 다양한 방식으로 나뉩니다. 사람마다 효과를 얻을 수 있는 치료법이 다르기 때문에 저희 역시 다양한 콘텐츠로 풀어내고 있습니다. 지난 8년 동안 200개 이상의 콘텐츠를 제작해 유튜브 채널에 게재했는데, 좋은 반응을 얻고 있습니다. 유튜브 채널 기준 영상 재생 수는 총 2억 7000만 회 이상이며, 재생 시간은 2억 1000만 시간 이상입니다.
지난 4월에는 AI 수면코치 챗봇도 개발했습니다. 이용자가 채팅으로 대화하면서 본인 상태에 최적화된 수면 방법을 가이드 받을 수 있는 기능입니다. 다양한 이완요법 및 수면코칭 프로그램을 기반으로 저의 노하우를 학습시켜 개발했고, 분당서울대학교병원과 기술검증(PoC)을 진행했습니다. 향후에는 이용자 편의성을 한층 강화하기 위해 내년에는 음성 대화 기능을 추가할 계획입니다. 수면코치와 실제 대화하는 것처럼 음성으로 소통할 수 있는 기능입니다.
IT동아: 에스옴니의 수면케어 솔루션은 타 솔루션 대비 어떤 차별점이 있나요?
유재성 대표: 기존 수면케어 솔루션은 자율감각쾌락반응(ASMR), 수면용 음악, 백색 소음 등이 대표적인데, 이 중 일부는 과학적 근거가 없고, 효과도 천차만별입니다. 저희 솔루션은 과학적 근거를 기반으로 하고, 사용자가 따라 할 수 있는 가이드를 제공합니다. 수면코치의 지도를 받는 셈이죠. 덕분에 불면증이 심한 사람도 효과를 경험한 사례가 많았습니다.
실제 대형 병원과 효과 검증도 진행했습니다. 분당서울대학교병원, 분당차병원, 가톨릭관동대학교 국제성모병원 등과 협력하면서 임상 연구를 진행한 결과 잠들기까지 걸리는 시간은 저희 솔루션 이용 전 대비 약 55% 줄고, 수면 질 및 기상 시 개운한 정도는 각각 약 200% 개선됐습니다. 이들 연구 결과를 기반으로 4편의 연구 논문을 발행했는데, 그중 2편은 국제 과학논문인용색인(SCI) 논문입니다. 최근에는 만성 이명증 환자를 대상으로 임상을 진행했고, 이명, 불면증, 우울증 등이 모두 유의미하게 개선되는 효과를 확인했습니다.
IT동아: 수면케어 솔루션을 다양한 기업에 제공한다고 들었습니다.
유재성 대표: 저희 수면케어 솔루션은 일반 성인을 대상으로 하는 솔루션입니다. 그런데 기업에서도 많은 수요가 발생하고 있습니다. 삼성전자 교대 근무 임직원, 롯데호텔 및 파크로쉬 리조트앤웰니스 투숙객, 롯데홈쇼핑 및 홈앤쇼핑 임직원, 현대백화점 및 롯데백화점 VIP 고객 등에게 제공했습니다. 이 외에도 SK브로드밴드, 아모레퍼시픽 라네즈, 이케아, 한독 등과 협력하고 있습니다. 기업에는 수면 설문 검사를 진행하고, 이를 토대로 리포트를 발행한 후 그에 맞는 콘텐츠와 코칭을 제공합니다. 직접 기업을 방문해 코칭 서비스를 진행하기도 합니다.
IT동아: 스타트업으로 대기업과 협력하기가 쉽지 않았을 것 같습니다.
유재성 대표: 대부분 먼저 연락이 왔습니다. 오랜 기간 운영하면서 다양한 구독자를 확보한 유튜브 채널 덕입니다. 기업 담당자가 저희 유튜브 콘텐츠를 통해 효과를 보니까 기업에도 적용하기 위해 연락하는 것이죠.
‘도전! K-스타트업 2025’ 지원, 창업리그까지 진출
IT동아: 에스옴니는 도전! K-스타트업 2025에 지원했습니다. 지원 동기는 무엇인가요?
유재성 대표: 도전! K-스타트업 2025는 국내 최대 규모 스타트업 경진대회입니다. 전국의 쟁쟁한 스타트업과 선의의 경쟁을 하면서 저희 현 상태를 점검하고 자극을 받을 수 있는 기회가 될 것이라고 생각했습니다. 저희가 설립 3년 차라 마지막 기회라고 생각하고 지원했습니다.
IT동아: 도전! K-스타트업 2025의 예선 혁신창업리그(일반리그)를 거쳐 통합 본선인 창업리그에 진출했습니다. 좋은 성적을 거둔 경쟁력은 무엇이라고 생각하나요?
유재성 대표: 내부적으로는 2가지로 분석하고 있습니다. 첫째는 수면케어에 대한 관심이나 수요가 꾸준히 증가하는 추세다 보니 예년보다 많은 주목을 받았던 것 같습니다. 둘째는 그간 쌓아온 기업 고객 대상 성과입니다. 오랜 기간 많은 사용자를 확보하고, 다양한 기업 및 병원과 협업하면서 효과를 검증하고 성과를 거둔 것이 창업리그까지 진출하는 데 유효했던 것 같습니다.
IT동아: 도전! K-스타트업 참여를 통해 얻은 성과는 무엇인가요?
유재성 대표: 현장에 참가한 실력 있는 스타트업들을 보면서 많은 자극을 받았습니다. 창업자들의 이야기와 사업에 임하는 자세, 참가팀의 열정 속에서 많은 것을 느낄 수 있었습니다. 또한 저희 기업과 수면케어 솔루션을 알리는 좋은 기회였습니다.
IT동아: 도전! K-스타트업 2025 혁신창업리그(일반리그)를 운영한 서울창조경제혁신센터로부터 받은 지원은 어떤 것이 있나요?
유재성 대표: 저희는 지난해부터 서울창조경제혁신센터가 운영하는 다양한 지원 사업에 참여하면서 긴밀한 관계를 구축했습니다. 특히 담당자와의 소통이 원활해 다양한 지원을 받고 있습니다. 밋업, 네트워크 행사 등 다른 스타트업과의 교류 기회도 제공받았습니다.
솜니버스 통해 토탈 수면케어 솔루션 기업으로 도약
IT동아: 마지막으로 향후 계획과 목표에 대해 말씀 부탁드립니다.
유재성 대표: 저희 수면케어 솔루션의 서비스 및 비즈니스 모델 고도화를 위해 지속적으로 고민하고 있습니다. 내년 상반기에 선보일 ‘솜니버스’가 그 결과물입니다.
솜니버스는 기업이나 병원 등 B2B 시장 타깃의 통합 수면케어 플랫폼입니다. 기업 임직원이나 병원 환자가 자신의 수면 상태를 확인하면 그 결과를 기반으로 맞춤형 수면 코칭, 콘텐츠, 숙면 보조 상품 등을 제공합니다.
솜니버스를 위한 수면 보조 제품군도 준비하고 있습니다. 우선 선보일 제품은 성인용 애착 인형입니다. 블루투스 스피커를 내장하고, 심리적으로 안정감을 줄 수 있는 재질과 구조로 만들었습니다. 이 외에도 베개, 침구, 숙면 관련 식품 등을 연이어 선보일 계획입니다. 이를 위해 롯데홈쇼핑, 지디코퍼레이션, 에이슬립 등 다양한 기업과 협업하고 있습니다.
저희는 솜니버스 론칭을 계기로 토탈 수면케어 솔루션 기업으로 도약하고자 합니다. 이와 함께 수면케어 서비스의 본질을 잃지 않고, 과학적으로 검증된 근거를 바탕으로 실효성 있는 통합 솔루션을 지속적으로 개발할 것입니다. 장기적으로는 수면케어뿐 아니라 우울, 불안 등 정신건강 분야까지 사업을 확장하는 것이 최종 목표입니다.
