종근당, 눈 건조·피로 완화 일반의약품 벤포벨 아이 연질캡슐 출시

종근당은 눈 건강을 위한 고함량비타민 ‘벤포벨 아이 연질캡슐’을 출시하고 본격적인 판매에 돌입했다고 27일 밝혔다.
비타민 브랜드 벤포벨 신규 라인업으로 간유와 베타카로틴, 콘드로이친 등을 보강해 눈 건조, 눈 피로, 야맹증, 육체피로 등을 완화할 수 있도록 했다고 종근당은 설명했다. 특히 눈 피로에 유용한 벤포티아민이 1일 최대(100mg)로 함유돼 있고 시력 보존에 효과적인 니코틴산아미드도 포함됐다고 한다. 하루 1회 1캡슐로 복용 부담을 줄여 기존 간유 함유 눈 영양제보다 복용 편의를 개선했다고 강조했다.
국민 평균 비타민A 1일 섭취량(만 19세 이상 기준)은 387.8㎍RAE 수준으로 집계됐다. 권장 섭취량(19~49세 남성 기준 800.0㎍RAE)의 절반 수준에 불과하다. 작년 기준 안구건조증 환자는 242만 명에 달해 비타민A 섭취 등 눈 건강 관리에 더욱 관심을 가져야 한다고 종근당 측은 설명했다. 종근당 관계자는 “루테인은 예방에 초점을 둔 건강기능식품이고 벤포벨 아이는 눈 건조감이나 눈 피로 증상 완화에 중점을 두고 선보인 일반의약품”이라며 “전자기기 사용이 많은 학생이나 직장인, 안구건조증이 생기기 쉬운 갱년기 여성이나 중장년층까지 남녀노소에게 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.
