동아제약, 음주폐해 예방의 달 맞아 간·위 케어용 젤리스틱 제안

각종 모임과 술자리가 늘어나는 연말. 음주를 즐기는 ‘주류러버’에게는 설레는 시기일 수 있다. 하지만 이와 반대되는 분위기도 알아둘 필요가 있다. 보건복지부와 한국건강증진개발원이 지정한 ‘음주폐해 예방의 달’이기 때문이다.
음주폐해 예방의 달은 연말연시 음주로 인한 사건·사고와 건강 문제가 증가함에 따라 이와 관련된 심각성을 알리고 절주 문화를 확산하기 위해 제정됐다. 알코올이 신체적, 정신적, 사회적 측면에서 폭넓게 영향을 미친다는 걸 모르는 사람은 없다. 그럼에도 많은 이들이 한 잔의 즐거움을 위해 신체적 영향을 간과한다. 행복한 현재와 소중한 미래를 놓치고 싶지 않다면 음주 전후 관리가 중요하다. 동아제약은 건강한 음주 문화 조성 일환으로 ‘모닝케어’ 브랜드를 전개하고 있다. 음주 소비가 많아지는 연말연시를 맞아 모닝케어 주요 제품 활용법을 제안한다.
업계에 따르면 음주로 인한 폐해는 생각했던 것보다 폭넓게 나타난다. 두통과 갈증, 속 쓰림 등 가벼운 증상부터 일상의 리듬이 무너지거나 무기력, 우울감 등 정신적인 문제도 있다. 대부분 하루나 이틀이면 괜찮아진다고 생각하고 가볍게 넘기는 경우가 많다. 여기에 최근에는 혼술이나 낮은 도수 주류 등 트렌드 다변화로 가벼운 음주는 큰 문제가 없다는 인식도 높아졌다. 하지만 이러한 생각은 건강을 해칠 뿐 아니라 장기적으로는 알코올 중독으로 이어질 위험을 높일 수 있다고 전문가들은 말한다.
동아제약 관게자는 “음주 자체가 아니라 관리가 중요하다는 점에서 음주폐해 예방의 달이 제정된 취지에 공감한다”며 “음주로 인한 건강 관리를 돕는 제품들이 등장하고 있는데 동아제약은 검증된 원료를 기반으로 맛과 제형을 다양화한 제품을 선보이고 있다”고 설명했다. 이어 “최근에는 간식처럼 부담 없이 먹을 수 있는 젤리제형 선호도가 높은 추세”라고 덧붙였다.
음주가 신체에 미치는 영향을 선택할 때 가장 먼저 떠오르는 장기는 ‘간’이다. 간은 영양소를 저장하고 에너지를 대사하면서 독성물질을 해독하는 중요한 역할을 한다. 많은 사람들이 간 건강을 위해 밀크씨슬이 함유된 제품을 섭취하기도 한다. 하지만 음주로 인해 약해진 간을 제대로 돌보고 싶다면 알코올로 손상된 간을 케어하는 성분이 포함됐는지 살펴볼 것을 전문가들은 권장한다. 동아제약은 관련 제품으로 기능성표시식품인 ‘모닝케어 간솔루션 젤리스틱’을 제안한다. 알코올성 손상으로부터 간을 보호하는데 도움을 주는 것으로 알려진 ‘유산균발효다시마추출물’을 함유했다는 설명이다. 이 원료는 알코올 과다 섭취 시 증가하는 수치(GGT)를 유의미하게 감소시켜주는 것으로 확인됐다고 동아제약은 강조했다. 여기에 음주로 인해 부족해지기 쉬운 아미노산과 비타민B군, 에너지 생성을 촉진하는 타우린, 간 기능 보호를 돕는 밀크씨슬 등이 담겼다고 한다. 또한 섭취가 용이하도록 과일맛을 구현해 간식처럼 먹을 수 있도록 했다.
음주 후 속병과 관련해 ‘위’ 건강과 관리에도 신경 써야 한다고 전한다. 알코올이 위에 강한 자극을 주면서 위산이 과도하게 분비될 수 있다는 설명이다. 술을 먹고 난 다음 날 속이 쓰린 기분을 느끼는 주요 요인이라고 한다. 이러한 현상이 반복되면 위점막이 얇아지면서 염증을 유발할 수 있는 것으로 전해졌다. 동아제약의 경우 술로부터 위점막을 보호하는데 도움을 주는 ‘모닝케어 위솔루션 젤리스틱’을 판매 중이다. 위점막 보호에 도움을 주는 그린세라F 성분을 함유했다고 설명했다. 이밖에 타우린과 나이아신, 비타민B군이 최적 비율로 배합됐고 복숭아와 배를 닮은 달콤한 맛을 구현해 섭취 부담을 없앴다고 강조했다.
동아제약 관계자는 “연말연시 자연스럽게 음주 모임이 많아지는 시기에도 센스 있는 준비물로 나와 건강을 조금이나마 관리해보기 바란다”며 “가까운 편의점 등에서 손쉽게 구매할 수 있어 간편하게 건강 관리를 실천하는 습관을 들여보기 바란다”고 말했다.
댓글 0