기억력 저하는 나이 문제?… 생활 습관이 ‘노화 속도’ 결정한다

① 수면 부족(6시간 이하) : 기억 저장 과정 방해, 뇌 노폐물 축적



② 운동 부족, 좌식 생활 : 뇌 혈류 감소, 해마 위축 가속



③ 스트레스·우울 : 코르티솔 과다 분비 → 신경세포 손상



④ 과음·흡연 : 뇌세포 독성, 혈관 수축으로 산소 공급 감소



⑤ 고당·가공식품 식단 : 인슐린 저항성 → 뇌 대사 기능 저하



⑥ 만성질환(고혈압·당뇨 등) 방치 : 혈관성 인지 저하·치매 위험 증가



⑦ 수분 부족 : 뇌 에너지 대사 저하, 집중력 저하



⑧ 사회적 고립, 대화 부족 : 뇌 활성 감소, 우울과 인지 저하 위험 증가



⑨ 정신적 자극 부족 : 뇌 가소성 감소 → 기억 회로 퇴화

