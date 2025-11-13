“‘조용한 시한폭탄’ 소아 고혈압, 20년 동안 두 배 증가”

전 세계적으로 아동과 청소년 고혈압 환자가 지난 20년간 거의 두 배 증가한 것으로 나타났다. 주된 원인 세 가지는 건강하지 않은 식습관, 운동 부족, 소아 비만 급증이다.
영국 의학 저널 ‘랜싯 아동·청소년 건강’(The Lancet Child & Adolescent Health)에 실린 이번 메타 분석은 21개국에서 40만 명 이상의 19세 미만 아동·청소년을 대상으로 한 96개 연구 자료를 종합한 것이다. 분석 결과 고혈압 유병률은 2000년 3.2%에서 2020년 6.2%로 두 배 가까이 증가했다.
이는 세계적으로 약 1억 4000만 명의 어린이와 청소년이 성인이 되기 전에 이미 고혈압을 앓고 있으며, 이로 인해 심혈관 질환, 신장 질환 등 치명적이고 평생 지속될 수 있는 건강 문제에 노출되어 있다는 사실을 보여준다.
연구진은 아동·청소년의 고혈압 급증의 주요 원인으로 비만을 지목했다. 적정 체중 아동의 고혈압 유병률이 3% 미만이지만, 비만 아동은 약 19%에 달했다.
아직 고혈압에 이르지 않았지만, 정상보다 높은 혈압을 가진 고혈압 전(前) 단계 상태인 아동·청소년은 전 세계적으로 8.2%에 달하는 것으로 조사됐다. 아동기(7%)보다 청소년기(11.8%)에 높은 혈압으로 문제를 겪을 위험이 컸다.
논문 공동 저자인 중국 저장대학교 의대 송페이즈(宋佩芝) 박사는 고혈압 증가는 주로 불건강한 식습관, 신체 활동 감소, 소아 비만 증가 때문에 촉발됐다고 밝혔다.
먼저 소아 비만. 송 박사는 소아 비만은 인슐린 저항성, 염증, 혈관 기능 등의 요인과 관련이 있으므로 중요한 위험 요인이라고 CNN에 설명했다.
또한 나트륨 섭취량 증가와 초가공 식품 섭취 비중 증대와 같은 식이 요인, 낮은 수면의 질. 유전적 소인 등도 고혈압 위험에 영향을 미칠 수 있다.
아울러 요즘 아이들이 과거 세대보다 활동량이 적고, 스마트폰 사용과 같은 앉아서 보내는 시간이 더 많은 것도 문제가 될 수 있으며, 약 1만 5000종의 인공 화합물로 구성돼 영원히 존재하는 화학물질로 불리는 과불화합물(PFAS)도 영향을 미칠 수 있다고 송 박사는 설명했다.
영국 왕립 소아과학·아동보건학회(The Royal College of Paediatrics and Child Health) 스티브 터너 회장은 “어린이 고혈압의 급증은 매우 심각한 문제이며, 주된 원인은 예방이 가능한 소아 비만”이라고 가디언을 통해 경고했다.
이번 연구에 참여하지 않은 그는 “의료 현장에서도 이미 이러한 변화를 체감하고 있다”며 “고혈압뿐 아니라 과거에는 어린이에게 거의 없던 제2형 당뇨병, 천식, 정신건강 문제 등이 비만과 함께 증가하고 있다”고 덧붙였다.
터너 회장은 또한 “지속적인 고혈압은 심혈관계 및 장기 손상을 유발해 조기 사망 위험을 높인다”며 “건강한 아이가 건강한 어른으로 자라지만, 이런 추세가 이어진다면 우리는 공중보건 위기로 치닫게 될 것”이라고 우려했다.
송 박사는 “부모가 자녀의 고혈압을 예방하고 관리하는 데 핵심적인 역할을 해야 한다”며 “과일, 채소, 통곡물이 풍부한 균형 잡힌 식단을 유지하고, 염분과 당 섭취를 줄이면 고혈압 위험을 크게 낮출 수 있다. 또한 규칙적인 신체 활동을 장려하고, 스마트폰이나 TV 등 화면 앞에 앉아 있는 시간을 제한하는 것도 중요하다”고 가디언을 통해 조언했다.
송 박사는 이어 가족 중 고혈압 병력이 있는 경우에는 가정에서 아이의 혈압을 정기적으로 측정하는 게 좋다며 조기 발견은 장기적인 합병증 위험을 줄이는 데 큰 도움이 된다고 덧붙였다.
관련 연구논문 주소: http://dx.doi.org/10.1016/S2352-4642(25)00281-0
