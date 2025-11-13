멘탈헬스코리아, ‘청년 주도’ 대학 정신건강 혁신 라운드테이블 성료

멘탈헬스코리아가 지난 8일 성균관대학교에서 개최한 ‘청년 주도 대학 정신건강 혁신 라운드테이블’을 성공적으로 마쳤다고 밝혔다.
이번 행사는 전국대학교학생상담센터협의회(전상협), 국립정신건강센터와 공동 주최로, 대학 정신건강 문제 해결을 위해 청년들이 직접 현장의 문제를 진단하고 정책 대안을 제시하는 새로운 공론의 장이 됐다.
이번 행사는 ‘영마인드 링크’ 소속 12개 대학 19명의 학생 리더들이 핵심 주체로 참여했으며, 대학생 정신건강 문제를 ‘개인의 문제’가 아닌 ‘공동체와 시스템의 과제’로 재정의하고 학생을 ‘혁신의 주체’로 설정하는 멘탈헬스코리아의 핵심 비전 하에 기획됐다.
1부에서 학생 리더들은 대학 지원 시스템의 구조적 한계를 진단했다. 고려대 안수민 팀장은 ‘성취’와 ‘경쟁’ 중심 문화가 만든 정신건강 어려움에 대한 ‘낙인’과 ‘예방’ 시스템의 부재를 지적했고, 연세대 김민수 팀장은 학생들의 높은 우울·불안 경험률 대비 현저히 낮은 상담 이용률의 ‘격차’를 데이터로 제시하며 ‘평균 1개월 대기’ 등 낮은 접근성을 원인으로 꼽았다.
선문대 박하선 팀장은 상담센터 업무 시간 외, 즉 ‘전문가의 공백’ 시간에 발생하는 위기 상황의 사각지대를 조명했다. 그는 “우선 긴급 위기 지원 서비스가 없는 학교가 많고, 있더라도 그 존재조차 홍보되지 않아 학생들이 위기 상황을 혼자 감당하고 있다”고 지적하며, 이는 서비스 신청주의의 한계로 ‘학생 중심의 접근 실패’라고 강조했다. 이어 ‘AI-동료 주도 프로그램-전문가’가 결합된 ‘하이브리드 케어 모델’을 제안했다.
이어진 토론에서 전문가들은 ‘전문 리스너’로 참여해 협력 방안을 모색했다. 학생들은 ‘데이터 블랙박스’ 상태를 비판하며 체계적인 조사와 투명한 공개를 요구했고, 교육과 지원 대상을 학생에서 교수와 교직원까지 포함한 ‘대학 구성원 전체’로 확대해야 한다고 주장했다.
모든 논의를 집약한 학생 대표단은 전상협 이동훈 회장에게 ‘10대 학생 공동 요청서’를 전달했다. 요청서에는 학생상담센터 예산 법제화, 정책 결정 과정에 학생 참여 보장, 학생 주도 프로그램 강화 등의 핵심 사항이 담겼다.
전문가들 역시 학생들의 요구에 힘을 실었다. 전상협 이동훈 회장은 고등교육법상에 학생상담센터 설치 의무와 최소 인력 기준을 명시하는 법제화가 시급함을 강조했다.
멘탈헬스코리아 최연우 대표는 이번 행사가 “전문가 주도 의료 모델‘에서 ‘동료 주도의 예방’으로, ‘개인의 문제’에서 ‘공동체의 과제’로의 패러다임 전환 가능성을 보여준 것”이라며 정책 반영 의지를 밝혔다.
멘탈헬스코리아 장은하 부대표는 학생 주도(Bottom-up) 방식과 대학 구조(Top-down) 전략이 결합된 ‘하이브리드 모델’의 중요성을 강조하며, “멘탈헬스코리아와 같은 비영리 조직이 대학의 ‘전략적 외부 파트너’로서 구조와 데이터를 만들고, ‘영마인드 링크’ 같은 학생 조직이 ‘내부 파트너’로서 문화와 행동의 변화를 이끄는 새로운 협력 모델이 필요하다”고 말했다.
