“두개 이상의 언어 사용, 뇌의 노화 54% 늦춘다”

두 개 이상의 언어를 사용하면 뇌의 노화를 늦추고 인지 기능 저하를 예방하는 데 도움이 될 수 있다는 연구 결과가 나왔다.
아구스틴 이바네즈 아일랜드 트리니티 칼리지 더블린(TCD) 교수팀은 유럽 27개국 51세~90세 사이의 건강한 참가자 8만6000명을 대상으로 다국어 사용과 노화 속도 간의 연관성을 조사해 국제학술지 ‘네이처 노화’ 10일자에 발표했다.
연구진은 참가자의 실제 나이와 생물학적 나이의 차이를 계산했다. 생물학적 나이는 심장대사 건강, 교육, 인지 기능 등을 평가해 측정됐다. 생물학적 나이가 실제 나이보다 젊으면 노화 속도가 느리다고 볼 수 있고, 생물학적 나이가 더 많으면 가속 노화라고 본다.
연구진은 특정 시점에 두 가지 이상의 언어를 구사하는 사람이 가속노화가 일어날 가능성은 한 가지 언어를 사용하는 사람에 비해 54% 낮았다고 밝혔다. 다시 말해 한 가지 언어를 사용하는 경우 다언어 사용자도 생물학적 나이가 더 많을 가능성이 두 배 가량 높다는 것이다. 연구진은 연령이나 언어적, 신체적 요인 등을 고려해도 통계적으로 유의미한 차이를 보인다고 했다. 이바네즈 교수는 “단 하나의 언어만 더 구사해도 가속 노화 위험이 줄어든다”며 “하지만 두 세 가지 언어를 구사할 때는 그 효과가 더 컸다”고 설명했다.
이번 연구 결과는 고령층이 노화를 속도를 늦추는 데 있어 언어 학습이 도움이 될 수 있다는 것을 시사한다. 연구진은 “다국어 사용을 통해 고령층을 보호할 수 있고 세계 보건 저책에도 광범위하게 적용될 수 있다”고 밝혔다.
