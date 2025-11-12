건조한 다리-두피에 ‘쓱’ 바르면, 각질-가려움 ‘싹’ 사라져요

찬바람 불때 피부관리법
찬바람이 불기 시작하는 계절, 피부는 가장 먼저 변화를 느낀다. 공기가 건조해지고 실내 난방이 시작되면 수분이 빠르게 증발하면서 각질, 가려움, 거칠음 등 다양한 피부 고민이 뒤따른다.
유수분 균형 스킨케어 제품 효과… JW신약 출시한 ‘케르티올 크림’
글리콜산-락타마이드 성분 함유… 두꺼운 각질 부드럽게 정돈해줘
특히 두피와 팔다리처럼 피지 분비가 적은 부위는 더욱 민감해져 꾸준한 관리가 필요하다. 이러한 피부 변화에 대응하기 위해서는 피부의 유수분 균형을 맞추고 각질을 부드럽게 정돈하는 스킨케어 제품을 사용하는 것이 좋다.
JW신약이 지난 9월 국내에 선보인 듀크레이 ‘케르티올 컨센트레이트 크림’은 두피와 온몸에 사용할 수 있는 각질·진정 케어용 크림이다. 프랑스 제약사 피에르파브르의 피부 과학 기술이 적용돼 과다 각질과 건조로 인한 불편함을 간편하게 관리할 수 있도록 개발된 화장품이다.
이 제품에는 글리콜산과 락타마이드가 함유돼 건조하고 두꺼운 각질을 부드럽게 정돈하고 폴리도카놀과 셀라스트롤 성분이 외부 자극으로 민감해진 피부를 편안하게 가꿔준다. 여기에 더해 매끄럽고 끈적임 없는 크림 제형으로 설계해 피부에 빠르게 흡수되며 바쁜 일상 속에서도 부담 없이 피부를 관리할 수 있도록 돕는다.
사용법은 간단하다. 두피에는 약 4주 동안 취침 전에 필요한 부위에 바르고 다음 날 순한 샴푸로 헹궈주는 방식으로 사용하면 된다. 몸에는 하루 2회 각질이나 건조함이 두드러진 부위에 국소적으로 발라주면 된다. 필요시 보습제나 자외선 차단제를 함께 사용하면 피부 보호 효과를 더욱 높일 수 있다.
JW신약 관계자는 “케르티올 크림은 민감한 두피와 피부의 각질·건조 고민을 간편하게 관리할 수 있는 제품으로 바쁜 일상생활 속에서 예민해진 피부 컨디션을 되찾는 데 도움을 준다”며 “겨울철처럼 피부가 쉽게 건조해지는 계절에 꾸준히 사용하면 매끄럽고 건강한 피부를 유지하는 데 도움을 받을 수 있다”고 설명했다.
피에르파브르는 ‘피부 과학과 아름다움의 조화’를 철학으로 하는 프랑스 대표 제약기업으로 △아벤느 △듀크레이 △아더마 등 다양한 코스메틱 브랜드를 보유하고 있다.
JW신약은 이번 신제품 출시를 계기로 피부 고민 관리형 스킨케어 시장에서 입지를 강화하고 소비자에게 실질적인 피부 관리 솔루션을 제공하는 브랜드로 자리매김할 방침이다.
김신아 기자 sina@donga.com
