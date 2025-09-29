“하루 음식 에너지 중 10% 이내로 당 섭취를”…건강하게 달콤한 맛 즐기는 방법

사탕, 초콜릿, 탕후루 등 간식을 먹으면 달콤한 맛이 느껴집니다. 이러한 간식에는 단맛을 내는 탄수화물인 당류가 들어 있습니다. 우리나라 식품 안전을 담당하는 식품의약품안전처(식약처)는 매년 국민들이섭취하는 당류의 양을 측정하고 있습니다.
●당류 많이 먹는 어린이와 청소년
세계보건기구(WHO)는 하루에 먹는 음식 에너지의 10% 이내로 당을 섭취하는 것이 좋다고 권장합니다. 예를 들어 하루에 1800kcal를섭취하는 어린이라면 그중 180kcal, 약 45g 이하로만 당류를 먹어야 건강에 좋다는 의미입니다.
그런데 식약처에 따르면 우리나라 6~11세 여자 어린이와 12~18세 청소년이 하루에 먹은 음식 중 10.2~11% 가량이 당류로 이뤄진 것으로 나타났습니다. 이는 WHO의 권고기준을 넘은 수치입니다. 남자 어린이와 청소년 역시 다른 연령대보다 상대적으로 당류 섭취량이 많은 것으로 드러났습니다. 식품의약품안전평가원 박유경 연구관은 “어린이와 청소년은 주로 탄산음료나 빵,아이스크림 등 가공식품을 통해 당류를 섭취한다”고 분석했습니다.
가공식품은 손쉽게 먹거나오래 보관하기 위해 과일, 채소 등 천연 재료에 설탕, 시럽등 첨가물을 넣은 경우가 많습니다. 식약처가 가공식품 100g당 포함된 당류의 양을 측정한 결과 사탕에 가장 많은 81.4g의 당류가 들어 있었습니다. 이 외에도 초콜릿에 40.7g, 젤리와케이크에는 각각 33.2g, 21g이 들어 있습니다.
●중독적인 당류, 에너지의 근원?
사람뿐만 아니라 포유류, 곤충 등 대다수 동물은 달콤한 맛을 선호합니다. 이는 생존과 연관이있습니다.
당류는 탄수화물에 속합니다. 탄수화물 1g을 먹으면 에너지 4kcal를 만들 수 있습니다. 당류를 먹으면 에너지가 생기기 때문에 초기 인류는 본능적으로 달콤한 맛을 내는 열매를 채집했습니다. 서울대 식품영양학과 윤지현 교수는 “달콤한 맛을 즐기는 능력이 생존에 유리해서 인간은 달콤한 맛에 끌리도록 진화했다”고 설명했습니다.
또한 달콤한 맛을 맛보면 입안의 감각 세포는 당류를 감지해 신호를 내뿜습니다. 이 신호는뇌를 자극해서 도파민과 세로토닌을 분비합니다. 도파민과 세로토닌은 뇌에서 행복한 감정을 느끼게 해주는 물질입니다. 따라서 뇌는 달콤한 음식을 먹으면 기분이 좋아진다고 기억합니다.
그런데 이 과정이 반복되면 뇌는 도파민과 세로토닌에 무뎌집니다. 이전과 같은 수준의 행복을느끼기 위해 더 많은 당을 찾게 되죠. 당류를 먹지 않으면 마음이 불편하거나, 아무리 먹어도 허기진 느낌이 들 수도 있습니다. 혈당 관리 솔루션을제공하는 기업 랜식의 양혁용 대표는 “감정 조절이 미성숙한 어린이와 청소년기에는 호르몬 변화에 민감하기 때문에 달콤한 맛에 더 끌리기 쉽다”고설명했습니다.
●건강하게 달콤한 맛 즐기기
달콤한 맛을 내는 첨가물인 설탕은 포도당과 과당이 연결된 이당류입니다. 설탕이 몸속에 들어오면 소화기관을 지나면서 포도당과 과당으로 분해된 뒤, 소장에서 흡수됩니다. 흡수된 포도당 일부는간과 근육에 글리코겐의 형태로 저장되어 에너지원으로 쓰이고, 남은 포도당과 과당은 혈관으로 퍼집니다. 혈액 속에 포도당과 과당이 많아질수록 혈액 속 당류, 즉 혈당이올라갑니다.
혈당을 낮추기 위해 췌장은 혈당 상승을 조절하는 호르몬인 인슐린을 내보냅니다. 인슐린은 혈액 속 포도당을 간 세포나 근육 세포로 보내 에너지원으로 쓰이게하거나, 간에 지방 형태로 저장해 혈액 속 당류 농도를 낮춥니다. 그런데 이 과정이 잦아지면 인슐린을 내보내는 췌장 기능이 떨어집니다. 또한 간 세포와 근육 세포, 지방이 인슐린에 덜 반응하면서 혈당을 낮추는 전체적인 기능도 떨어지죠.
혈당이 올랐다 떨어지는과정이 자주 반복되면 집중력이 낮아지고 감정 조절에 어려움을 겪을 수 있습니다. 또 어린이가 당류를많이 먹으면 비만으로 이어지거나 소아당뇨병에 걸리기도 합니다. 당뇨병은 췌장에서 분비되는 인슐린의 양이 줄어드는 질환으로 상처 회복 속도가 느려지며 시력이 떨어질 수 있습니다. 윤 교수는 “어린이 시기에 비만이면 성인기까지 이어질 수 있어 여러 질환의 가능성이높아진다”고 우려했습니다.
당류를 너무 적게 먹으면 쉽게 피로를 느끼고 집중력이 낮아집니다. 손발이 떨리거나 차가워워지기도 합니다. 그래서 적절한 양의 당류를 섭취해야 합니다. 과일, 채소, 우유 등의 천연 재료에서 당류를 섭취하면 비타민과 무기질, 식이섬유 등 다른 영양소를 함께 얻을 수 있습니다. 또 같은 종류의 간식이라면 당류 함량이 낮은 식품을 선택하거나 크기가 작은 걸 선택하는 것이 좋습니다.
댓글 0