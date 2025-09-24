밀크씨슬-비타민 B군 등 24가지 성분… 하루 한 팩으로 환절기 면역력 관리

JW중외제약
큰 일교차가 이어지는 가을철에는 피로 누적과 면역력 저하로 일상 속 활력이 떨어지기 쉽다. 여기에 추석 연휴 기간 동안의 과식·음주, 장거리 이동까지 겹치면 간 건강과 에너지대사에 부담이 커지게 된다. 이 때문에 환절기에는 평소보다 간 건강과 활력 관리에 도움이 되는 영양 보충이 필요하다.
‘데일리 에너지 올인원 끌올팩’
마그네슘-항산화 영양소도 함유
JW중외제약의 ‘데일리 에너지 올인원 끌올팩’은 바쁜 현대인을 위한 맞춤형 종합비타민으로 하루 한 팩으로 총 24가지 성분을 간편하게 섭취할 수 있도록 설계됐다. 특히 간 건강에 도움을 주는 밀크씨슬 추출물(실리마린 130㎎)과 체내 에너지 생성·대사 과정에 필수적인 비타민 B군 8종(고함량)을 균형 있게 배합한 것이 특징이다.
이와 함께 마그네슘을 비롯해 항산화 및 면역 기능에 기여하는 비타민 A·D·E·K, 피부·뼈 건강에 필요한 영양소까지 더해져 다양한 생활 패턴 속에서 종합적인 영양 관리를 가능하게 한다.
포장 또한 사용 편의성을 고려했다. 멀티 PTP 포장으로 제작돼 휴대와 보관이 간편하며 출퇴근길·출장·명절 이동 등 장소에 구애받지 않고 하루 한 팩 건강관리 루틴으로 실천할 수 있게 도움을 준다.
JW중외제약은 일교차가 커지고 면역 관리가 중요해지는 계절적 특성과 긴 추석 연휴를 보내는 소비자들의 패턴을 반영해 데일리 에너지 올인원 끌올팩의 마케팅 활동을 강화한다는 계획이다.
JW중외제약 관계자는 “간 건강과 활력 관리에 대한 소비자들의 니즈를 동시에 반영해 간편하게 섭취할 수 있는 끌올팩을 기획했다”며 “바쁜 일상은 물론 환절기나 명절 시즌에도 간편하게 건강을 챙길 수 있는 제품으로 자리매김할 것”이라고 말했다.
데일리 에너지 올인원 끌올팩은 JW중외제약 공식 네이버 스마트스토어, JW생활건강 공식몰 ‘JW-ON’, 쿠팡 등에서 구매할 수 있다.
