[리뷰] ‘미쿠미쿠’한 게이밍기어, 에이수스 TUF 하츠네 미쿠 에디션 3종

디지털 기술을 통해 탄생한 이른바 ‘사이버 아이돌’을 접하는 것이 아주 자연스러운 시대가 되었다. AI(인공지능)이나 XR(확장현실)과 같은 첨단기술의 발달과 더불어 진보한 기획력, 그리고 사회 전반의 인식 개선으로 인해 요즈음의 사이버 아이돌은 진짜 아이돌 못지 않은 매력을 뽐낸다.
그 중에서도 하츠네 미쿠(初音ミク, Hatsune Miku)는 기념비적인 존재 중 하나다. 하츠네 미쿠는 본래 2007년에 출시된 음성합성용 소프트웨어의 마스코트 캐릭터에 불과했다. 하지만 많은 사용자들이 열정과 애정을 담아 하츠네 미쿠 기반의 창작물을 다수 만들게 되면서 상황은 급변했다.
2025년 현재, 하츠네 미쿠는 아시아권을 중심으로 거대한 팬덤을 거느린 ‘거물’로 성장했다. 관련상품도 다수 출시되고 있으며, 특히 에이수스(ASUS)는 하츠네 미쿠와의 콜라보레이션을 통해 다수의 게이밍 기어 제품을 선보이고 있다. 이번에 소개할 에이수스 TUF 하츠네 미쿠 에디션 게이밍기어 3종(에이수스 TUF 게이밍 K3 Gen II 키보드 하츠네 미쿠 에디션, 에이수스 TUF 게이밍 미니 무선 마우스 하츠네 미쿠 에디션, 에이수스 TUF 게이밍 P1 마우스패드 하츠네 미쿠 에디션)이 대표적인 사례다.
패키지부터 특별한 존재감
에이수스 TUF 하츠네 미쿠 에디션 게이밍기어는 제품 패키지의 모습부터 범상치 않다. 하츠네 미쿠의 이미지 컬러인 민트색을 배경으로 정면을 향해 손짓하는 하츠네 미쿠의 모습, 여기에 더해 에이수스 게이밍 기어의 정체성이 드러나는 감각적인 꾸밈을 더했다. 그 어디에서 보더라도 눈에 확 띄는 디자인이다.
내용물도 나름 푸짐하다. 키보드의 경우, 키보드 본체 외에 포스터와 팬시 스티커, 그리고 여분의 교체용 키캡 2개가 함께 제공된다. 포스터에 접힌 흔적이 남는 건 다소 아쉽지만 상자형 패키지의 특성상 어쩔 수 없다. 교체용 키캡의 경우, 기계식 키보드의 특성을 잘 활용한 적절한 구성품이다. 사이즈상 TAB 키와 SHIFT키 교체용으로 적합하며 이를 통해 한층 더 개성을 뽐낼 수 있다.
마우스의 경우, 마우스 본체와 USB-C 케이블, 그리고 팬시 스티커와 더불어 마우스 그립용 테이프가 제공된다. 이 중에 특히 눈에 띄는 구성품은 역시 그립 테이프다. 이는 마우스 양쪽 클릭 버튼의 표면에 붙여 그립감을 개선하는 용도, 그리고 하츠네 미쿠 디자인을 한층 강조하는 용도로도 쓸 수 있다.
마우스 패드의 구성은 상대적으로 단촐하다. 마우스 패드 본체에 팬시 스티커 1장으로 구성했다. 커다란 이미지가 인쇄된 마우스 패드 자체의 존재감이 크다 보니 다른 곳에 그다지 눈이 가지는 않는다.
경쾌한 타건감 살린 광축 기반 게이밍 키보드
키보드는 기존의 에이수스 TUF 게이밍 K3 Gen II 키보드를 기반으로 한 제품이다. 총 97개의 광축 기계식 스위치로 구성했는데, 103키 제품에 비하면 크기(385x153x38mm)가 작으면서도 우측 숫자패드를 비롯한 대부분의 키를 탑재하고 있어 다양한 업무를 편하게 할 수 있는 것이 특징이다.
광축 스위치는 기존의 스위치와 달리 금속 접점을 최소화한 것이 특징이다. 이 방식은 내구성이 높으면서도 제조사의 설계 역량에 따라 다양한 키감을 구현할 수 있는 것이 특징이다. 그리고 방수 기능을 구현하는데도 유리한데, 이번 하츠네 미쿠 에디션 역시 IP57 등급의 방수 성능을 구현했다. 이용 중 키보드에 물을 흘리는 정도로는 고장이 나지 않을 것이다.
제조사의 발표에 따르면 1억회 이상의 클릭 수명을 기대할 수 있다고 한다. PC방과 같은 혹독한 환경에 적합한 조건이다. 물론 ‘가성비’와 ‘무난함’을 중시하는 PC방 시장에서 이런 제품을 도입할 일은 그다지 없을 것이다.
이와 더불어 여러 키를 동시에 눌러도 오류 없이 인식하는 N키 롤오버 기능을 지원하며, 기존의 기계식 키보드에 익숙한 사용자를 위해 ‘적축’과 ‘청축’ 스위치 구성의 제품 중 하나를 선택할 수 있다. 조용하고 부드러운 키감을 선호한다면 적축, 정숙성은 좀 떨어지더라도 확실한 클릭감을 선호한다면 청축 제품을 선택하자. 이번 리뷰용 제품은 청축이었는데, 기존 체리 청축 스위치 기반의 키보드와 흡사한 경쾌한 키감을 느낄 수 있었다.
다만 한국에서 출시된 제품임에도 키캡에 한글 각인이 없는 영문 키보드라는 점은 아쉽다. 소량 유통되는 매니악한 제품인지라 따로 현지화를 하지 못한 것 같다. 그래도 시중에 판매되는 범용 키캡과 호환이 되므로 교체가 불가능하지는 않다.
모든 키에 다양한 색으로 빛나는 RGB LED를 적용해 화려함을 더했다. 아머리 크레이트(Armoury Crate) 소프트웨어를 이용하면 RGB LED의 발광 컬러나 패턴을 설정할 수 있으며, 다른 게이밍 기어의 조명과 연동해서 빛나도록 설정할 수 있다.
유무선 겸용 마우스, 3가지 연결 방식 지원
마우스 제품 역시 기존의 에이수스 TUF 게이밍 미니 무선 마우스를 기반으로 디자인을 다듬은 것이다. 65g의 가벼운 무게에 115x63.4x37.5mm의 아담한 크기를 갖추고 있어 다양한 사용자가 편하게 이용할 수 있다. 양쪽 클릭 스위치와 더불어 브라우저 앞/뒤 이동용 측면 2개 스위치, 그리고 상단 DPI(감도) 조절용 스위치까지 다양한 스위치가 달린 것도 특징이다. 제조사의 발표에 따르면 1억회 이상의 우수한 클릭 내구성을 기대할 수 있다고 한다.
연결 방식은 유/무선 겸용이며, 무선으로 사용할 경우, 2.4GHz 규격, 혹은 블루투스 규격 중 원하는 방식으로 선택해서 이용할 수 있다. 그리고 동봉된 USB-C 케이블을 이용해 마우스 배터리를 충전하거나 유선 방식으로도 이용할 수 있다. 마우스 바닥면에는 3가지 모드 전환용 스위치, 그리고 2.4GHz 무선 연결 시 PC에 꽂아야 하는 USB 수신기 보관용 슬롯이 달렸다.
감도가 가장 우수한 건 유선 연결이다. 그리고 감도와 편리함의 균형을 생각한다면 2.4GHz 무선, 다양한 모바일 기기와의 호환성이 중요하다면 블루투스 무선 연결을 이용하자. 연결 방식을 전환해가며 하나의 마우스로 3가지 기기(노트북, 데스크톱, 스마트폰 등)를 번갈아 제어할 수도 있다.
센서는 최대 12000 DPI의 매우 높은 감도까지 지원하며 상단 DPI 전환 스위치를 통해 4단계로 DPI 전환을 할 수 있다. 초기에는 400/800/1600/3200 DPI로 전환하며, 아머리 크레이트 소프트웨어를 통해 100~12000 DPI 구간 사이에서 자유롭게 전환 수치를 설정할 수 있다.
키보드와 마찬가지로 곳곳에 RGB LED가 달려 있으며 이 역시 아머리 크레이트 소프트웨어로 발광 컬러나 패턴 설정, 다른 게이밍 기어 조명과의 연동 등을 설정할 수 있다. 아머리 크레이트는 그 외에도 각 스위치의 기능을 변경하는 설정도 할 수 있다. 이를테면 측면 스위치는 ‘뒤로 가기’ 기능이 기본 설정이지만 특정한 앱이 원터치로 실행되도록 설정할 수도 있다.
고급 직물 소재 마우스 패드로 안정적인 컨트롤 기대
마우스 패드 제품은 기존의 에이수스 TUF 게이밍 P1 마우스 패드에 기반한 것이다. 260x360x2mm의 큰 크기와 더불어 방수 처리된 고급 직물로 표면을 처리했으며 고무 받침대를 조합해 마우스 움직임에 따른 미끄럼을 방지했다.
이런 직물 소재의 마우스 패드는 장기간 이용하다 보면 제품 가장자리 부분에 올이 풀리거나 해져서 못쓰게 되는 경우가 많다. 하지만 이 제품은 가장자리에 꼼꼼하게 스티칭 처리를 해서 그런 우려를 줄인 것이 눈에 띈다.
캐릭터 상품이지만 ‘게이밍 기어’ 본능도 여전
위와 같이 3개 제품 모두 이미 시장에서 어느정도 검증을 받은 에이수스 TUF 제품군을 기반으로 만든 것이라 기본적인 품질 자체도 무난하다. 그리고 역시 ‘하츠네 미쿠 에디션’이라서 시각적인 만족도는 확실히 더 높다. 민트색 기반의 제품 컬러와 더불어 여기저기에 눈에 띄는 각종 꾸밈 요소 역시 하츠네 미쿠의 팬이라면 크게 만족할 것이다.
단순히 디자인만 강조하는 것을 넘어 게이밍 관련 성능도 수준급이다. 실제로 ‘카운터 스트라이크2’나 ‘오버워치2’ 등의 게임을 플레이할 때 이들 제품을 이용해 보니 그립감이나 무게감, 반응 속도 면에서 크게 나무랄 데가 없었다. 물론 이런 액세서리류는 개인의 취향을 많이 타기 때문에 모든 사용자들을 100% 만족시킬 수는 없겠지만 최소한 이 제품들이 게이밍 기어로서의 ‘기본기’는 충분히 갖추고 있음은 분명하다.
캐릭터성과 실용성 동시에 갖춘 콜라보 제품의 모범사례
에이수스 TUF 하츠네 미쿠 에디션 게이밍기어 3종은 캐릭터 콜라보 제품의 모범사례다. 단순히 캐릭터 이미지만 덧씌운 것이 아니라 실제 게이밍 환경에서 제대로 활용할 수 있는 성능을 갖췄으며, 동시에 하츠네 미쿠만의 독특한 매력도 충분히 드러낸다.
특히 특유의 제품 디자인과 더불어 RGB 조명 효과를 이용해 하츠네 미쿠 특유의 분위기를 극대화할 수 있어 시각적 만족도가 높다. 아머리 크레이트를 통해 여러 제품의 조명을 동기화하면 통일감 있는 게이밍 환경도 구축할 수 있다.
하츠네 미쿠의 팬이면서 동시에 실용적인 게이밍 기어를 찾고 있는 사용자라면 충분히 만족할 만한 제품들이다. 다만 캐릭터 콜라보 제품의 특성상 일반 TUF 제품군 대비 가격이 약간 더 높은 편이다. 에이수스 TUF 하츠네 미쿠 에디션 게이밍기어 3종은 2025년 9월 현재 제이웍스코리아 온라인 쇼핑몰 기준으로 키보드 13만 5200원, 마우스 11만 5200원, 마우스패드 3만 3520원에 판매되고 있다.
댓글 0