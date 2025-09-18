하루 2알 섭취로 방광 기능 개선… 빈뇨-야간뇨 감소 도와

하루에 단 한 번 2알로 방광의 건강한 변화를 확인할 수 있으며 방광의 배뇨 기능 개선에 도움을 줄 수 있는 오스틴제약의 ‘방광배뇨엔 호박씨’를 ㈜홈쇼핑코리아에서 선보이며 출시 기념 할인 행사를 단행한다고 밝혔다.
오스틴제약 방광배뇨엔 호박씨는 식품의약품안전처의 개별인정형 기능성 원료인 ‘호박씨추출물 등 복합물’을 함유했다. 호박씨추출물 등 복합물은 인체적용시험 결과 절박뇨 감소, 야간뇨 감소, 배뇨 횟수 감소 등을 확인했으며 방광의 배뇨 기능 개선에 도움을 줄 수 있는 건강기능식품으로 식약처로부터 기능성을 인정받았다고 전했다.
130년 전통 스페인 IFF사의 정품 단독 독점 원료인 수용성호박씨추출물과 대두배아추출물을 주원료로 사용하고 여주추출분말, 마카추출분말, 명월초열매추출분말, 꾸지뽕추출열매분말, 쇠비름추출분말 등을 부원료로 사용해 만든 오스틴제약 방광배뇨엔 호박씨는 하루에 한 번 단 2알로 방광의 건강한 변화를 확인할 수 있는 제품이라고 밝혔다.
현대인은 나이가 들수록 배뇨 기능 문제를 겪는다. △빈뇨는 소변을 너무 자주 본다고 느끼는 경우이며 △야간뇨는 밤에 자다 일어나 소변을 보는 것으로 수시로 잠을 깨 수면 부족으로 일상 지장을 초래한다. △절박뇨란 갑자기 소변을 보고 싶은 욕구가 생겨 느낌이 오면 참지 못하는 상태이며 △요실금은 본인의 의지와 관계없이 웃고 재채기하거나 무거운 것을 들 때 소변이 나와 옷을 적시는 상태를 말한다. 전문가들은 소변의 저장량과 배출 횟수는 방광이 컨트롤하지만 제대로 컨트롤하지 못하면 밤낮 가리지 않고 계속 화장실을 찾게 된다고 방광 기능의 중요성을 강조했다.
개별인정형 기능성 원료란 식약처로부터 안전성과 기능성을 개별적으로 인정받은 원료를 말한다. 오스틴제약 방광배뇨엔 호박씨는 방광의 건강한 변화를 원하는 모든 분께 강력히 추천한다고 밝혔다.
㈜홈쇼핑코리아는 오스틴제약 ‘방광배뇨엔 호박씨’ 신제품 출시 기념 할인 행사를 진행한다. 1세트(700㎎X30정X4박스, 120정·2개월분) 소비자가격 29만 원을 50% 할인해 14만5000원에, 2세트(700㎎X30정X8박스, 240정·4개월분) 구매 시 추가 할인해 27만 원에 1000세트 한정 판매한다. 신용카드 무이자 할부 5개월이며 전국 어디든지 무료로 배송해 준다.
