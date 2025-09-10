씨젠의료재단, ‘제17기 우수인재 공채 정규직 선발직원 임명장 수여식’ 개최

질병 검사 전문의료기관 씨젠의료재단은 본원 대회의실에서 제17기 우수인재 공채 정규직 선발직원 임명장 수여식을 개최했다고 10일 밝혔다.
이번 우수인재 공채는 지난 3월 24일 입사한 신입 직원들이 5개월간의 인턴십 과정을 거치며 진행됐다. 검사 및 사업 부문 총 306명의 지원자 중 최종 24명이 정규직으로 선발됐다. 사업 부문은 102명 중 11명이 선발돼 9.3:1의 경쟁률을 기록했다. 검사 부문은 204명 중 13명이 선발되며 15.7:1의 경쟁률을 보였다.
이번에 선발된 신입 직원들은 인턴십 프로그램과 근무·교육평가, 면접 심사를 거쳐 정규직으로 최종 확정됐다. 정규직 전환 교육을 마친 후 본원 및 지역 검사센터, 전국 지점 등에 배치돼 업무를 수행할 예정이다.
이번 수여식은 인턴십 과정 중 업무개선안 평가 및 종합 평가 부문 우수자 시상, 신입사원 소감 발표, 임직원 소개 및 격려사 순서로 진행됐다. 임명장 수여식에는 강신광 씨젠의료재단 대표병리원장, 이미애 학술원장, 이선화 제1센터장, 손용학 제3센터장, 민도식 제4센터장 등이 참석해 신입 직원들의 새로운 출발을 축하했다.
검사 부문의 한 신입 직원은 “5개월간의 인턴십을 통해 업무 능력, 사명감, 책임감을 배울 수 있었다”며 “지도와 조언을 아끼지 않은 선배 그리고 인턴십 과정을 함께한 동기들에게 감사 인사를 전하며 앞으로 재단 발전에 이바지할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
천종기 씨젠의료재단 이사장은 “씨젠의료재단은 신입 직원들이 긍정적인 마음가짐을 가지고 꾸준히 성장할 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것”이라고 격려했다.
이한규 기자 hanq@donga.com
