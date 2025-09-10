가을 산행 나설땐 ‘체력에 맞는 강도-코스’로 안전하게

기저질환자 안전 등산 가이드
당뇨 환자는 1시간 전 인슐린 투여
중증 고혈압 환자는 등산보다 산책
65세 이상은 ‘체온 조절’ 신경써야
‘가을 산은 천 리를 가도 발길을 멈추게 한다’는 말처럼 등산객이 부쩍 늘어나는 계절이 찾아왔다. 하지만 준비 없는 산행은 자칫 안전사고와 응급 질환으로 이어질 수 있어 각별한 주의가 필요하다.
가장 먼저 점검해야 할 것은 자신의 건강 상태다. 평소 고혈압, 당뇨병, 고지혈증 등 만성질환, 협심증 등 심혈관질환, 천식 및 알레르기가 있는 경우 사용 중인 약물을 평소대로 챙긴다. 특히 당뇨병 환자는 저혈당을 막기 위해 가벼운 간식과 물, 전해질 음료를 지참하고 평소 혈당 조절이 불량한 경우 등산은 피해야 한다. 식사 1시간 후나 인슐린 투여 1시간 후에 등산을 시작하도록 한다.
고혈압 환자가 평소 혈압이 조절이 안 된다면 등산보다는 산책이 좋다. 평소 가벼운 조깅이 가능한 심혈관질환자는 등산을 선택하는 것이 좋다. 기온 변화에 대응할 수 있도록 얇은 옷을 겹쳐 입는 것이 좋고 땀 배출이 잘되는 기능성 소재를 선택한다.
이규배 고려대 안암병원 가정의학과 교수는 “새벽이나 고지대는 기온이 급격히 떨어지고 혈관이 수축해 체온조절이 어려울 수 있으며 심장에도 부담이 커질 수 있다”며 “특히 65세 이상 노인 환자는 체온조절 능력이 저하될 수 있으므로 급작스런 온도 변화에 각별한 주의가 필요하다”고 말했다. 이 교수는 “심혈관질환 병력 및 흡연력이 있다면 낮은 강도의 짧은 코스를 선택하고 혼자보다는 일행과 함께 이동하길 권한다”고 말했다.
등산 중에 가슴을 조이는 통증이 5분 이상 지속되거나 평소와 다른 극심한 두통, 시야가 흐려지거나 식은땀과 함께 어지럼증을 느끼는 경우, 갑자기 한쪽 팔과 다리에 힘이 빠지는 느낌이 든다면 즉시 의학적인 조치가 필요할 수 있다. 이 교수는 “잠시 쉬었을 때 증상이 가라앉더라도 원인이 없어진 것이 아닐 수 있으므로 가까운 병의원을 방문하는 것이 바람직하다”고 당부했다.
기저질환이 없더라도 평소 충분한 운동을 하지 않았던 경우에는 등산 중에 심폐기능과 근골격계에 더 큰 부담을 줄 수 있다. 자신의 체력과 건강 상태를 잘 파악하고 그에 맞는 강도와 코스를 선택하는 것이 무엇보다 중요하다.
등산 중 수분 보충을 위해서 물은 조금씩 자주 마시는 것이 좋다. 갈증을 느낄 때는 이미 탈수 초기가 시작된 상태일 수 있기 때문이다. 카페인과 알코올은 이뇨 작용을 촉진해 탈수를 악화시키고 균형 감각도 떨어뜨릴 수 있어 산행 전후로는 피하는 것이 바람직하다. 산에서 내려올 때는 체력 소모와 관절 충격이 더 크기 때문에 보행 스틱을 이용해 하중을 분산하는 것이 좋다.
