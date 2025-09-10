전립선암 연간 2만 7000명 발생… 조기 진단 땐 생존률 100%

전이성 전립선암이란
노인 증가-서구화 식단 등 영향
폐암 이어 발생율 두번째로 많아
가족력 있으면 위험도 최대 8배
주요 10대 암 중 환자와 진료비가 최근 5년간 가장 빠르게 증가한 암은 전립선암(전립샘암)이다. 전립선암은 초기 증상이 없어 발견하기 쉽지 않다. 전립선암 중에 4기에 해당하는 전이성 전립선암을 이번 따뜻한 환자 이야기 주제로 다룬다. 전이성 전립선암 환우인 김기정 씨와 국립암센터 비뇨기암센터장을 맡고 있는 정재영 교수를 만나 이야기를 나눴다.
―국내 전립선암 환자가 빠르게 증가하는 이유는.
정재영 교수=“남성 암 중에서 전립선암이 폐암에 이어 발생률 2위다. 매년 2만7000여 명의 전립선암 환자가 발생하고 있다. 유독 줄어들지 않고 지속해서 증가하는 대표적인 암 두 가지가 전립선암과 폐암이다. 특히 전립선암은 증가세가 가파르다. 노인 인구가 급증하는 게 가장 큰 이유다. 식생활 습관의 서구화로 고지방식과 같은 식단도 주요한 원인이다. 최근 연구에서는 전립선암의 위험도가 높아지는 가족력도 무시하지 못한다. 유전자 돌연변이가 있는 가계도에서 전립선암이 좀 더 발생한다.”
―환자는 어떻게 진단받았나.
김기정 환우=“증상은 1시간에 한 번 정도로 소변이 자주 마려운 것이었다. 지인이 전립선에 문제가 있는 것 같다고 병원에 가 보라고 했다. 조직검사를 한 결과를 의사가 보더니 얼굴이 어두워졌다. 심각했다. 몸 곳곳에 전이가 된 상황이다. 수술이 불가능했다. 처음에 방사선 치료를 했고 20일 정도 지나니 상당히 호전돼 하루 2, 3㎞ 정도 걸어 다니기도 했다. 하지만 최근에 갑자기 안 좋아지면서 새로운 치료를 받았다. 진단은 전이성 호르몬 반응성 전립선암(mHSPC)이었다.”
―‘전이성 호르몬 반응성 전립선암’ 어떤 암인가.
정 교수=“전이성 전립선암은 전립선에서 암세포가 벗어나 림프샘, 뼈, 간, 폐 등 멀리 떨어져 있는 장기에 전이가 된 상태를 말한다. 환자는 진단 당시에 전립선 주변에 있는 림프샘뿐 아니라 척추뼈, 갈비뼈, 팔다리뼈에 모두 전이됐다. 다른 암과 다르게 남성에서는 전립선암, 여성에서는 유방암이 호르몬 때문에 성장한다. 유방암의 경우는 에스트로겐이라는 여성호르몬을 차단하는 방식으로 치료한다. 전립선암은 남성호르몬인 테스토스테론, 안드로겐이라고 하는 남성호르몬을 차단하는 치료를 하고 있다. 호르몬을 차단하면 심지어 전이된 4기 전립선암이라 하더라도 치료 반응을 보인다. 그래서 호르몬 치료에 반응하는 전립선암 단계라고 해서 호르몬 반응성 전립선암이라고 한다. 전이됐기 때문에 전이성 호르몬 반응성 전립선암이라고 한다.”
―적극적인 치료가 필요한 전이성 호르몬 반응성 전립선암의 치료법은….
정 교수=“3제 병용요법을 실시한다. 최근 15년 이내에 개발된 전립선암 약으로 다로루타마이드, 아팔루타마이드, 엔잘루타마이드, 아비라테론 아세테이트 등이 있다. 현재 허가된 3제 병용요법은 전통적으로 남성호르몬을 차단하는 남성호르몬 차단 요법, 도세탁셀이라고 하는 항암 화학 요법에 다로루타마이드 한 가지를 더 추가한 것이다. 최근 연구에서 이 세 가지 치료를 병용하는 3제 병용요법이 남성호르몬 차단 요법 단일 치료 혹은 남성호르몬 차단 요법과 도세탁셀을 병용하는 2제 병용요법보다 치료 결과가 훨씬 더 우수했다.”
―치료법이 쉽지 않다.
정 교수=“3제 병용요법은 국내에서도 허가된 상황인데 아쉬운 점은 마지막으로 쓰는 경구 항암제가 아직 건강보험의 적용을 받지 않는다. 효과를 보이는 새로운 치료법이 있으나 약값이 비싸서 마음 놓고 사용할 수 있는 방법이 아니다. 약값 인하 등 제약사, 정부의 관심과 노력으로 환자를 지원하는 게 필요하다. 현재 약가 부담 때문에 환자에게 선뜻 권할 수가 없다. 최근 환자 지원 프로그램의 폭이 조금 넓어져 약값 85%를 지원해 주고 있다. 15%는 본인 부담인 셈이다. 국내 암 환자의 경우 건강보험 적용을 받는 약은 본인 부담 비율이 5%이기 때문에 15%도 환자에게는 여전히 부담이다.”
―가파르게 증가하는 전립선암을 예방하려면….
정 교수=“조기 진단되면 생존율이 거의 100%다. 그런데 아쉽게도 전립선암은 별다른 증상을 보이지 않을 때가 많다. 불편한 게 없어도 가정의학과, 내과, 비뇨의학과 등에서 전립선 수치(PSA) 검사를 받아보는 게 좋다. 할아버지나 아버지가 과거 전립선암에 걸렸다면 50세가 됐을 때는 반드시 전립선암 검사를 받아보는 게 좋다. 가족력이 있다면 위험도가 5∼8배로 높아진다.”
김 환우=“조기 발견하기 쉽지 않다. 좋은 치료제가 나온 만큼 최선을 다해 치료를 받아보겠다. 예방 차원에서 꼭 필요한 건강검진은 미리 받아보기를 권한다.”
댓글 0