“내시경 기술 배우자” 해외 의료진도 방문

장튼위튼병원은 내시경 점막하 박리술(ESD) 분야에서 두각을 나타내는 소화기 전문 병원이다. 활발한 학회 활동과 해외 의료진에 대한 의료 기법 전수로 주목받고 있다.
장튼위튼병원은 2018년 10월 서울 관악구에 개원해 대장항문외과 전문의와 소화기내과 전문의들이 협진하는 소화기 질환 전문 병원이다. 지상 6층, 지하 3층 규모로 32병상을 갖추고 있으며 내시경 및 복강경 수술에 특화된 의료 서비스를 제공한다.
최신 소화기 내시경 장비를 활용해 위와 대장 내시경 검사를 실시하며 내시경 점막하 박리술 등 고난도 치료 내시경 시술을 전문적으로 수행한다. 또한 대장암, 담낭 질환, 탈장 등 다양한 복부 질환에 대해 최소 침습 수술을 통해 환자의 통증을 최소화하고 빠른 회복을 돕는다. 치핵, 치루 등 다양한 대장·항문 질환에 대해 환자 맞춤형 수술 및 치료를 제공한다.
장튼위튼병원의 의료진은 활발한 학회 활동을 통해 최신 의료 정보를 공유하고 있다. 특히 육의곤 병원장은 대한대장항문학회 대장내시경연구회 회장을 지냈으며 국내외 의료진에게 내시경 기술을 전수하고 있다. 최근에는 말레이시아 및 튀르키예 의료진이 장튼위튼병원을 방문해 시술을 참관하고 치료 내시경술에 대해 논의하는 등 국제적인 의료 교류를 이어가고 있다.
장튼위튼병원은 다양한 건강검진 프로그램을 운영하며 연간 1만 명 이상의 검진을 실시한다. 특히 인근 지역 단체들과 협약을 통해 지역 주민들의 건강관리에 힘쓰고 있다. 위암, 대장암 검진 등에서 최신 장비를 활용한 정확한 검진 서비스를 제공한다.
장튼위튼병원은 이 같은 역량을 인정받아 지난달 보건복지부의 ‘응급 복부수술 지원 시범사업 의료기관’으로 선정됐다. 환자의 안전과 신속한 치료를 위해 외과 전문의가 24시간 상주하며 응급 수술 체계를 갖춰 대장암 등 중증 환자에 대한 즉각적인 대응이 가능하다.
