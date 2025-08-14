안젤리나 졸리가 알린 ‘브라카’…‘이 유전자’ 없애니 효과

브라카1 유방암의 새로운 치료 가능성 제시
대사 조절단백질 ‘mTOR’, 유방암 발생률감소
국내 연구팀이 브라카(BRCA)1 돌연변이 유전자 변이로 인한 유방암의 발생과 진행을 효과적으로 억제할 수 있는 새로운 치료 가능성을 제시했다.
국립암센터는 방사선의학연구과 김상수 박사 연구팀이 ‘브라카1’ 유전자 변이로 인한 유방암의 새로운 치료법을 개발했다고 14일 밝혔다.
‘브라카1’ 단백질은 유전자(DNA) 손상 복구, 세포 주기 제어, 중심체 복제 및 세포 사멸과 같은 유전적 안정성을 유지하는 종양 억제단백질이다.
브라카 유전자 변이는 유방암과 난소암의 발병 위험을 크게 증가시키는 것으로 알려져 있다. 할리우드 배우 안젤리나 졸리도 브라카1 유전자에 변이가 있음을 확인한 후 유방 절제 수술을 진행한 바 있다.
실제 ‘브라카 1’ 돌연변이가 있는 여성은 70세까지 유방암이 발생할 위험이 57%, 난소암이 발생할 위험이 40%로 보고된다.
또 이 돌연변이로 인한 유방암은 일반적으로 ‘삼중 음성 유방암’의 특성을 나타내고 공격적인 경향이 있어서 예후가 좋지 않은 것으로 알려져 있다. 이로 인해 ‘브라카 1’ 돌연변이를 가진 여성에게 정기적인 유방 검진과 함께 유방암 위험 감소를 위한 유방·난소절제 수술을 고려할 것을 권고하고 있다. 삼중 음성 유방암은 에스트로겐, 프로게스테론, HER(허)2 단백질 등 세 가지 주요 수용체가 없는 유방암으로 치료가 까다롭고 재발 가능성이 높다.
브라카1 돌연변이 유방암의 위험성이 높음에도 불구하고 예방과 치료를 위한 효과적인 대응은 쉽지 않다. 이번 연구를 주도한 김상수 국립암센터 방사선의학연구과 박사 연구팀은 2000년도 초반부터 유전자적중방법을 이용해 마우스의 브라카1 유전자가 제거된 마우스 아바타를 이용해 브라카1 결실 유방암에 대해 연구해왔다. 마우스 아바타는 특정 암의 특성을 지니고 있는 마우스모델을 말한다.
실험용마우스는 브라카1 유전자의 돌연변이를 가지고 있어 브라카1 돌연변이 유전자를 가진 사람처럼 자연스럽게 유방암이 발생한다. 이 마우스에서 발생된 유방암의 특성은 사람의 브라카1 돌연변이 유방암과 유사한 특성을 보이는 것으로 확인됐다.
브라카1 돌연변이 마우스 아바타의 모델을 사용해 대사 조절단백질인 ‘mTOR’가 브라카1 돌연변이 유방암의 발생 및 진행에 미치는 영향을 유전적 및 약리학적 저해를 통해서 연구했다.
그 결과 mTOR 유전자를 없앤 브라카1 돌연변이 마우스에서는 유선 발달이 억제되고 종양 형성률이 37.5%에서 6.9%로 감소했다. 또 mTOR 를 억제하는 약물인 에베로리무스를 15개월 장기간 투여했을 때, 대조군(93%)에 비해 종양 발생률이 46%로 유의미하게 감소됐다.
이미 유방암이 생긴 마우스에 mTOR 억제제를 투여해도 종양 진행이 유의미하게 억제되고 생존기간이 연장됐다. 이는 mTOR 억제를 통해 브라카1 관련 유방암을 예방하고 치료할 수 있다는 전임상적 근거를 제시했다는 점에서 의미가 있다.
이번 연구를 주도한 김상수 박사는 “이번 연구는 브라카1 돌연변이 유방암의 예방과 치료 모두에 적용 가능한 새로운 타겟을 제시한 것”이라며 “이는 향후 mTOR 억제제의 치료 효과를 예측하는 생체지표로 활용될 수 있어, 앞으로 후속 임상 연구를 통해 브라카1 돌연변이 보유 환자들에게 정밀의학 기반 맞춤 치료 전략 개발에 기여할 수 있기를 기대한다”고 말했다.
