수시로 찾아오는 ‘절박뇨’… 부작용 적은 ‘리줌 수술’ 주목

‘절박뇨’ 원인과 치료법
전립선비대증도 원인 중 하나… 소변 조금만 차도 바로 화장실행
고온 수증기로 전립선 조직 제거… 내시경으로 수술… 고령환자 적합
“운전 중 소변을 참을 수가 없어 곤란할 때가 많다.” “급하게 화장실을 찾다가 아찔했던 순간이 한두 번이 아니다.” 이런 증상은 단순한 노화 현상이 아니다. 중장년 남성들에게 빈번히 나타나는 배뇨 장애 중 하나인 ‘절박뇨’는 예상치 못한 순간에 갑작스러운 배뇨 욕구가 밀려오고 참기 어려워 일상생활에 큰 불편을 주는 증상이다.
절박뇨의 원인은 방광염, 방광결석, 신경계 질환, 방광종양 등 다양하지만 과민성 방광에서 비롯되는 경우가 많다. 흥미로운 점은 이 과민성 방광의 배경에 전립선비대증이 있다는 것이다. 전립선비대증은 50대 이상 남성의 절반 이상이 경험할 만큼 흔한 질환이며 전립선 조직이 비대해지면서 요도를 압박해 소변 배출을 어렵게 만드는 질환이다. 이로 인해 소변이 방광에 남아 방광 근육에 과도한 자극을 주고 이는 절박뇨, 세뇨, 빈뇨, 야간뇨와 같은 배뇨 장애로 이어진다. 이와 같은 증상이 반복되면 방광은 민감해지고 아주 적은 양의 소변에도 신호를 보내는 예민한 상태가 돼 외출이 두렵고 장거리 이동을 피하는 등 일상에 큰 제약을 주며 삶의 질을 크게 떨어뜨리게 된다.
스탠탑비뇨의학과의 김도리 대표원장은 “절박뇨는 그 자체로도 불편하지만 방광이 과민한 상태가 반복되면 방광 벽이 두꺼워지거나 기능이 약해질 수 있어 조기 치료가 중요하다”고 강조한다. 초기에는 약물로 증상을 완화할 수 있지만 전립선의 크기가 일정 수준 이상이거나 약물에 반응하지 않는 경우에는 수술적 치료를 고려하는 것이 바람직하다.
부작용 적고 주변 조직 영향 최소화하는 리줌 수술
이 가운데 최근 주목받고 있는 치료법이 바로 ‘리줌 수술’이다. 리줌 수술은 전립선비대증을 치료하는 최소 침습적 치료법으로 103도의 고온 수증기를 전립선 조직에 직접 주입해 비대해진 부분을 선택적으로 괴사시키고 이후 자연적인 흡수 및 축소 과정을 통해 요도 압박을 해소하는 방식이다. 이 과정은 인체 내에서 자연적으로 진행되기 때문에 조직 절제나 절개가 따로 필요하지 않으며 주변 조직의 손상도 거의 없다.
특히 리줌 수술은 전립선 주변의 신경, 혈관, 방광 점막 등에 큰 물리적 자극을 주지 않기 때문에 방광이 예민해져 있는 환자, 즉 과민성 방광 증상을 함께 앓고 있는 경우에도 부담이 적다. 실제로 전립선비대증으로 인해 발생한 이차적 과민성 방광 환자들에게서도 빈뇨, 절박뇨 등의 증상이 함께 호전되는 사례가 많다. 이는 방광에 대한 자극 자체를 최소화하는 방식으로 시술이 이뤄지기 때문이다.
리줌은 전립선 측엽 또는 중엽이 발달한 경우 모두 적용 가능하다. 수증기 주입은 보통 9초 내외로 한 지점씩 시행되고 전립선의 크기와 해부학적 구조에 따라 총 2∼6회 정도의 분사로 시술이 완료된다. 이 시술은 요도를 통과하는 특수 내시경 기구를 통해 진행되며 별도의 절개가 없기 때문에 출혈이 극히 적고 감염 위험도 낮다. 국소마취로 가능하다는 점에서 고령 환자나 전신마취가 부담되는 환자들에게도 적합하다.
무엇보다 리줌 수술은 기존의 절제 수술과 달리 전립선 조직을 직접 자르거나 태우지 않기 때문에 요실금이나 성기능 장애(특히 역행성 사정) 같은 부작용의 발생률이 매우 낮다. 실제 임상 보고에 따르면 리줌은 성기능에 영향을 주지 않으면서도 유의미한 배뇨 장애 개선을 이끌어내는 치료법으로 평가받고 있다. 김도리 대표원장은 “전립선의 크기가 비교적 크지 않고 특히 성기능의 보존을 중시하는 환자라면 리줌이 매우 효과적인 선택이 될 수 있다”며 “짧은 시술 시간과 빠른 회복, 낮은 부작용 발생률이라는 점에서 바쁜 중년 남성들에게 현실적인 대안이 되고 있다”고 설명했다.
전립선비대증… 스탠탑비뇨의학과의 첨단 맞춤 치료
물론 모든 환자에게 리줌이 정답은 아니다. 전립선이 80g 이상으로 크거나 해부학적 구조가 복잡한 경우라면 고압수로 조직을 정밀하게 제거하는 ‘워터젯(아쿠아빔) 로봇수술’이나 홀렙 수술 등이 대안이 될 수 있다.
중요한 것은 증상이 나타났을 때 부끄럽거나 번거롭다는 이유로 내원을 미루지 않는 것이다. 절박뇨는 단순한 불편함이 아니라 방광과 전립선이 보내는 ‘건강 경고 신호’다. 김도리 원장은 “별거 아닌 걸로 생각하거나 가족에게 걱정을 끼치기 싫어 불편을 참고 사는 분이 많다”며 “하지만 배뇨 장애는 삶의 질과 직결되며 치료를 통해 충분히 개선될 수 있다”고 강조했다.
스탠탑비뇨의학과는 전립선비대증 치료 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 갖춘 의료기관이다. 2018년부터 2025년까지 워터젯 로봇수술 2000건, 유로리프트 3000건을 성공적으로 집도하며 각 수술법의 강점을 환자의 상태에 맞게 활용해 왔다. 이를 통해 절박뇨, 잔뇨감, 빈뇨 등 다양한 배뇨 장애를 겪는 환자들에게 최적화된 치료 계획을 제공하며 높은 치료 효과를 달성해 왔다.
스탠탑비뇨의학과는 환자의 전립선 크기와 증상의 정도를 면밀히 평가한 후 적합한 치료법을 선택한다. 워터젯 로봇수술(아쿠아블레이션), 전립선결찰술(유로리프트), 경요도적 전립선절제술(TURP), 홀뮴 레이저 전립선절제술(홀렙), 수증기를 이용한 경요도 전립선 축소술(리줌) 등 다양한 최신 치료법으로 환자 맞춤형 치료를 시행한다.
