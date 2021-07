블로코XYZ-MBC, 아카이브 by MBC 서비스 환경 구축을 위한 MOU 체결

블로코XYZ(대표 김경훈)는 지난 15일 문화방송(MBC)과 Archive by MBC(아카이브 by MBC) 서비스 환경 구축을 위한 업무제휴 협약(MOU)을 체결했다고 19일 밝혔다.MBC는 창사 60주년을 맞아 그동안 방송했던 것 중 역사적인 순간을 모은 ‘아카이브 by MBC’를 디지털 수집품의 한 형태인 NFT(대체불가토큰) 방식으로 제작할 예정인데, 이번 MOU를 통해 블록체인 기술 전문 기업 블로코XYZ가 아카이브 by MBC의 기술 지원을 담당하게 된다는 것.MBC 관계자는 “12년간 시청자들의 큰 사랑을 받았던 ‘무한도전’의 특집 로고를 비롯해 역사적인 평양 생방송 현장, 이른바 ‘내 귀에 도청장치’ 방송사고 등 아찔했던 뉴스의 순간들도 시청자들이 소유해 간직할 수 있도록 지속적으로 상품을 개발 중”이라고 말했다.아카이브 by MBC는 7월 15일에 론칭 페이지를 오픈하고 메일 구독자들의 의견을 모아 순차적으로 콘텐츠와 판매 방식을 결정할 계획이다. 아카이브 페이지에 접속 후 메일 구독을 하면 관련 소식을 받을 수 있다.블로코XYZ 김경훈 대표는 “MBC와 이번 MOU를 통해 새로운 아카이브 서비스 모델을 선보일 예정”이라고 말했다.동아닷컴 박해식 기자 pistols@donga.com