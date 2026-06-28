이란 “쿠웨이트·바레인에 미사일·드론 발사…美 공격 맞선 것”

이란이 미국의 공습에 대한 보복으로 쿠웨이트와 바레인 내 미군 기지를 겨냥한 미사일·드론 공격에 나섰다. 쿠웨이트와 바레인은 즉각 방공망을 가동해 요격에 나서는 등 중동 지역 긴장이 다시 고조되고 있다.
쿠웨이트군은 28일(현지 시간) 공식 X(옛 트위터)를 통해 성명을 내고 “방공망이 현재 적대적인 미사일과 드론 공격에 대응하고 있다”고 밝혔다. 쿠웨이트군은 “폭발음이 들릴 경우 이는 방공망이 적대적인 공격을 요격한 결과”라며 “모든 국민은 관계 당국이 발표한 보안·안전 지침을 철저히 준수해 달라”고 당부했다.
바레인에서도 미 해군 제5함대 기지가 있는 지역을 중심으로 공습경보가 발령됐다. 바레인 내무부는 주민들에게 “침착하게 가장 가까운 안전지대로 이동하라”고 안내했다.
현지 언론은 남부 셰이크 이사 공군기지가 미사일과 드론 공격의 표적이 됐다고 보도했지만, 현재까지 인명 피해나 시설 피해는 공식 확인되지 않았다.
앞서 이란 혁명수비대(IRGC)는 성명을 통해 해군과 항공우주군이 공동으로 쿠웨이트와 바레인의 미군 기지를 겨냥한 미사일·드론 작전을 개시했다고 발표했다. 혁명수비대는 이번 공격이 미국의 최근 대이란 공습에 대한 보복이라며 “이 지역 미군 기지가 앞으로 ‘지옥’을 경험하게 될 것”이라고 경고했다. 이어 “휴전 위반은 이슬라마바드 양해각서(MOU) 제1조에 반하는 행위이며 모든 외교 절차의 완전한 중단을 초래할 것”이라고 주장했다.
이번 공격은 미국이 전날 호르무즈 해협 인근 상선 공격에 대한 대응으로 이란 남부의 미사일 및 드론 저장시설과 연안 레이더 기지 등을 공습한 직후 이뤄졌다.
미국은 이란이 지난 25일과 27일 호르무즈 해협을 통과하던 민간 선박을 잇달아 공격했다고 보고 이에 대한 보복 차원에서 군사시설을 타격했다고 밝혔다.
이란은 이에 맞서 미군과 관련된 목표물을 공격했다고 밝힌 데 이어, 이번에는 쿠웨이트와 바레인 내 미군 기지를 겨냥한 추가 보복에 나선 것으로 보인다. 쿠웨이트에는 알 살렘 공군기지 등 미군 시설이 주둔하고 있으며, 바레인에는 미 해군 제5함대 기지가 위치해 있다.
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