美상원 “한국과 핵잠 협력 지지”…안보영향-핵확산위험 평가 지시

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 18일 16시 24분

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미국 국회의사당이 보이는 평화기념비(Peace Monument)의 모습 [신화/뉴시스=워싱턴D.C.]
미국 국회의사당이 보이는 평화기념비(Peace Monument)의 모습 [신화/뉴시스=워싱턴D.C.]