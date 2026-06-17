중장비로 은행 돌진…ATM 통째 뜯어간 복면강도단

영국에서 강도단이 크레인과 지게차의 장점을 결합한 다목적 장비 텔레핸들러로 현금인출기를 훔쳐 달아났다고 복수의 현지 매체가 보도했다.
영국 ITV 등에 따르면 16일 오전 3시 15분경(현지 시간) 영국 런던 북서부의 캠브리지셔주에서 복면을 쓴 강도단이 텔레핸들러를 이용해 번화가에 있는 현금인출기를 훔쳐 달아났다.
캠브리지셔주 경찰이 공개한 영상에서 검은 옷을 입은 남성들이 차량에서 내렸고, 텔레핸들러가 건물로 돌진했다.
텔레핸들러는 전진과 후진을 반복하며 현금인출기를 뜯어낸 뒤 트럭 적재함에 현금인출기를 실었다. 이후 트럭은 현장을 빠르게 빠져나갔다.
현금인출기에는 수만 파운드에 달하는 현금이 있었던 것으로 알려졌다.
캠브리지셔 경찰은 범행에 사용된 텔레핸들러를 도난당한 장비로 보고 있다. 또한 범행 과정에서 다른 차량 두 대가 활용된 것으로 판단하고 있다.
경찰은 목격자, 차량 블랙박스나 폐쇄회로(CC)TV 영상을 보유한 이들의 제보를 기다리고 있다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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