“왜 만리장성에서 일본 북을 치나”…룰루레몬 中 행사 뭇매

캐나다 스포츠웨어 브랜드 룰루레몬이 중국 만리장성 요가 행사에서 일본 전통 북으로 보이는 악기를 사용했다는 논란에 휩싸이자 공식 사과했다. 중국 배우 주이룽 측과 공연팀도 잇달아 입장을 내며 사태 수습에 나섰다.
16일 글로벌타임스와 중국 현지 매체 21세기경제보도 등에 따르면 룰루레몬은 공식 웨이보를 통해 “이번 만리장성 요가 행사는 중국 문화를 기리기 위한 취지에서 출발했다”면서도 “전문성 부족으로 잠재적 논란을 사전에 충분히 인식하지 못했다”고 밝혔다.
룰루레몬은 “공연 기획과 검토 과정에서 더욱 신중하고 세심했어야 했다는 점을 충분히 인식했다”며 “대중과 브랜드 홍보대사 주이룽에게 진심으로 사과한다”고 했다. 이어 관련 홍보물을 모두 삭제했으며, 앞으로 행사 기획과 대외 소통 과정에서 더 엄격한 기준을 적용하겠다고 덧붙였다.
● “만리장성 행사에 日 전통 북이 웬말”
논란은 지난달 30일 베이징 화이러우구 황화청 수장성에서 열린 룰루레몬 요가 행사에서 시작됐다. 이날 행사에는 룰루레몬 브랜드 홍보대사인 중국 배우 주이룽이 참석했다. 그는 타악기 공연팀과 함께 북 공연에 참여했다.
문제는 행사 사진이 공개된 뒤 불거졌다. 중국 온라인에서는 주이룽이 연주한 북이 중국 전통 북이 아니라 일본 전통 북과 비슷하다는 지적이 나왔다.
일부 누리꾼은 중국의 대표적 문화 상징인 만리장성에서 일본 전통 악기로 보이는 북이 사용된 점을 문제 삼으며 룰루레몬의 사과와 해명을 요구했다.
● 룰루레몬, 중국 내 이미지 타격 우려
룰루레몬의 사과문은 행사 이후 약 보름 만에 나왔다. 주이룽 측도 같은 날 입장을 밝혔다. 그의 소속 스튜디오는 이번 논란과 관련해 룰루레몬 측에 행사 진행 과정을 확인해달라고 요청했다고 했다. 또 주이룽과 그의 팀은 중국 전통문화를 존중해왔으며, 앞으로 문화적 표현을 다룰 때 더욱 신중하겠다고 밝혔다.
이번 논란은 룰루레몬이 중국 시장에서 성장을 이어가고 있는 가운데 불거졌다. 21세기경제보도는 룰루레몬이 최근 창업자와 이사회 간 갈등, 잦은 임원 인사, 북미 시장 성장 둔화 등으로 어려움을 겪고 있다고 전했다.
중국 시장은 룰루레몬의 성장세를 떠받치는 주요 지역으로 꼽힌다. 다만 현지 매체는 중국 시장 성장률도 둔화하고 있는 상황에서 이번 논란이 브랜드 이미지에 부담으로 작용할 수 있다고 봤다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
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