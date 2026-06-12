트럼프 “위대한 합의, 주말 유럽서 서명”…이란 “최종 결론 안 내려”

도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지 시간) 워싱턴 백악관에서 취재진에 이란과의 종전 협상을 합의해 최종 조율 단계만 남았으며, 이르면 이번 주말 유럽에서 양해각서(MOU) 서명식이 열릴 가능성을 제기했다. 이날 오전까지만 해도 “오늘 밤 이란을 매우 강력하게 타격할 것”이라고 위협했던 그는 몇 시간 후 “이란과 위대한 합의(great settlement)를 했다. 서명식이 있을 예정이고 문서 (합의)도 거의 최종 단계에 와 있다”고 강조했다.
그는 또 “아마 이번 주말쯤 유럽에서 서명이 이뤄질 것”이라며 J D 밴스 미 부통령, 스티브 윗코프 백악관 중동 특사, 재러드 쿠슈너 전 백악관 선임고문 등이 그곳으로 갈 것이라고 설명했다.
정치매체 액시오스는 미국과 이란이 스위스 제네바에서 MOU에 서명할 것에 대비해 미 공군 C-17 수송기 4대가 밴스 부통령의 유럽 방문에 필요한 장비와 물자를 싣고 11일 현지로 출발했다고 전했다. 다만 블룸버그통신은 ‘이번 주말’을 거론한 트럼프 대통령과 달리 이란 측이 합의에 신중해 최종 타결에 최소 5일이 걸릴 것으로 내다봤다.
트럼프 대통령은 MOU가 체결되면 이란이 봉쇄 중인 원유 수송로 호르무즈 해협을 즉시 개방할 것으로 낙관했다. 또 “이란은 핵무기를 가질 수 없을 것이고 그들도 동의했다”며 이란 핵 능력을 억제하는 작업 또한 순조롭게 진행될 것이라고 주장했다.
액시오스에 따르면 양측의 잠정 합의안엔 현 휴전 체제를 60일간 연장하고, 이 기간 이란의 핵 능력 억제에 관한 포괄적 후속 협상을 진행하는 내용이 담겼다. 또 호르무즈 해협을 통행료 없이 즉각 재개방하고, 30일 이내에 선박 통행량을 전쟁 이전 수준으로 회복한다는 내용도 포함됐다.
반면 12일 이란 메흐르통신은 MOU에 미국의 대(對)이란 경제 제재 해제와 동결 자금 반환, 이란 일대에서 미군 철수, 미군의 해상 봉쇄 해제, 호르무즈 해협의 통행 재개 등이 포함됐다고 전했다. 미국이 전후 이란 경제의 재건 계획을 제시할 의무가 있고 이란의 탄도미사일 프로그램은 양측의 논의 대상에서 제외하기로 했다며 이란 측에 유리한 내용을 전했다.
2002년 이란의 핵 개발 의혹이 처음 제기된 후 세계 각국에 묶인 이란의 동결 자산은 최소 1000억 달러(약 150조 원). 이 중 약 20억 달러(약 3조 원)가 미국에 있는 것으로 알려졌다. 또 다른 정치매체 폴리티코는 이란과 미국이 카타르 등에 묶인 160억 달러(약 24조 원)의 이란 동결 자금 일부를 해제하는 방안을 논의 중이라고 전했다.
스콧 베선트 미 재무장관은 11일 X에 미국이 동결 중인 이란 자산을 전쟁 발발 후 이란이 공격한 걸프 주요국에 대한 피해 지원, 이란이 주장하는 호르무즈 해협의 통행료 보전 등에 쓰겠다는 뜻을 밝혔다.
다만 이란은 협상이 상당 부분 진행됐음을 인정하면서도 최종 결론이 난 것은 아니라고 밝혔다. 에스마일 바가에이 이란 외교부 대변인은 11일 이란 국영 IRNA통신에 “아직 최종 결론에 도달하지 않았다”고 했다. 이란 파르스통신 역시 “MOU와 관련해 어떠한 문건도 승인된 바 없다”고 전했다.
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