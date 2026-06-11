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국제
“중국 없이 로봇 못 만들 판…전기차 기술로 부품 생산 장악”
동아일보
업데이트
2026-06-11 21:20
2026년 6월 11일 21시 20분
입력
2026-06-11 20:59
2026년 6월 11일 20시 59분
이혜원 기자
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NYT “로봇 훈련시킬 SW는 엔비디아에 의존”
지난달 26일 중국 저장성 이우시 국제상무성 6기에 있는 유니트리의 상점에 휴머노이드 로봇들이 진열돼있다.
이우(중국)=뉴시스
미국 뉴욕타임스(NYT)가 현재 중국이 휴머노이드 로봇 공급망을 장악하고 있다며 “중국 없이는 로봇을 생산하는 것이 거의 불가능하다”고 11일(현지 시간) 보도했다.
NYT에 따르면 중국 기업들은 자국의 전기차 산업을 기반으로 다른 국가들이 따라잡을 수 없는 규모와 속도, 가격 경쟁력을 갖추고 로봇 부품을 생산하고 있다.
중국의 대표적인 휴머노이드 로봇 기업 유니트리(위수커지·宇樹科技)는 대당 5000달러(