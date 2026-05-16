英샌드위치 하나에 ‘치즈버거 5개 나트륨’…“무심코 먹다간 소금 폭탄”

영국의 유명 고급 베이커리에서 판매하는 샌드위치 한 개의 나트륨 함량이 맥도날드 치즈버거 5개 또는 베이컨 10줄보다 많은 것으로 나타나 논란이 일고 있다.
13일(현지시각) 영국 BBC에 따르면 현지 시민단체 ‘액션 온 솔트 앤드 슈거(Action on Salt&Sugar)’가 시중에서 판매되는 샌드위치 546종을 분석한 결과, 베이커리 브랜드 ‘게일스(Gail’s)‘의 ’훈제 치킨 시저 클럽 샌드위치‘에서 성인 하루 권장 섭취 제한량(6g)을 초과하는 6.88g의 소금이 검출됐다.
이 제품은 나트륨뿐만 아니라 열량도 1000㎉를 넘었으며, 성인 하루 권장 포화지방 섭취량의 90%를 차지하는 것으로 조사됐다.
단체 측은 “점심 식사로 무심코 선택하는 샌드위치에 이렇게 많은 양의 소금이 숨겨져 있다는 사실이 충격적”이라며 소비자들이 자신도 모르게 건강을 위협받고 있다고 지적했다. 과도한 소금 섭취는 고혈압을 유발하는데, 이는 심장마비와 뇌졸중 위험을 높여 ’침묵의 살인자‘로 불린다.
또 조사 대상 샌드위치 중 10% 이상이 정부의 나트륨 기준치를 초과했으며, 44%는 소금 함량으로 인해 패키지에 ’적색(위험)‘ 경고 라벨을 부착해야 하는 수준인 것으로 나타났다. 게일스의 훈제 치킨 시저 클럽 샌드위치 외에도 게일스의 연어 베이글(4.2g), 프랑스 베이커리 브랜드 폴(Paul)의 살라미 치즈 바게트(4.19g), 프레타망제(Pret A Manger)의 햄앤치즈 바게트(3.85g) 등이 높은 수치를 기록했다.
단체 측은 샌드위치를 만들 때 반드시 많은 양의 소금이 필요한 것은 아니라며 브랜드별 비교 수치를 공개했다. 조사 결과에 따르면 유사한 치킨 샌드위치라도 프레타망제 제품(2.22g)이 그렉스(Greggs) 제품(1.1g)보다 소금이 2배 이상 많았고, ’올데이 조식 샌드위치‘의 경우 마크스앤스펜서(M&S) 제품(2.65g)이 세인즈버리(Sainsbury’s) 제품(1.54g)보다 훨씬 짰다.
영국 심장재단(BHF)의 델 스탠퍼드 수석 영양사는 “이번 조사 결과 때문에 시판 샌드위치를 아예 먹지 말아야 하는 것은 아니”라면서도 “제품 라벨을 확인해 나트륨과 포화지방이 적고, 단백질과 섬유질이 풍부한 제품을 선택하는 지혜가 필요하다”고 조언했다.
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