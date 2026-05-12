자기 기록 깬 제니…‘드라큘라’ 빌보드 핫100 10위

아이돌그룹 ‘블랙핑크’ 구성원인 제니의 싱글 앨범이 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’에서 10위에 올랐다. 이는 제니가 기록한 해당 차트 자체 최고 기록이다.
11일(현지시간) 빌보드에 따르면, 제니가 호주 사이키델릭 록 밴드 테임 임팔라(Tame Impala)와 협업한 ‘드라큘라(Dracula)(Remix)’가 16일 자 핫 100에서 지난주 18위보다 8계단 상승한 10위를 차지했다.
드라큘라는 이번 집계 주간 동안 스트리밍 1210만 회(5% 증가), 라디오 청취자 수 2310만 명(20% 증가), 판매량 2000건(25% 증가)을 기록했다.
이번 기록으로 제니와 테임 임팔라 모두 생애 첫 핫 100 상위 10위권 진입에 성공했다.
이로써 제니는 2025년 2월 브루노 마스와의 협업곡 ‘아파트(APT.)’로 3위에 올랐던 로제(ROSÉ)에 이어, 블랙핑크 멤버 중 솔로로서 핫 100 상위 10위권에 진입한 두 번째 주자가 됐다.
특히 제니는 드라큘라를 포함해 핫 100에 통산 7곡을 진입시켜 K팝 여성 솔로 가수 최다 진입 기록을 갖고 있다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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