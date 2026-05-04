“美 호르무즈 선박 구출 작전, 군함 직접 호위는 아닌 듯”

도널드 트럼프 미국 대통령이 4일부터 호르무즈 해협에 고립된 선박들을 구출하기 위한 작전에 나서겠다고 밝혔으나 미군이 직접 선박들을 호위하는 방안은 아닌 것으로 전해졌다. 이에 따라 이번 조치는 군사 작전이라기보다 항로 조율 중심으로 해협 통제를 시도하는 전략의 일환이라는 관측이 나온다.
3일(현지시간) 미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 행정부 고위 당국자를 인용해 이번 작전은 “각국, 보험사, 해운사들이 해협을 통과하는 선박 운항을 조율할 수 있도록 하는 절차”라고 설명했다. 그러면서 미 군함이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들을 직접 호위하는 방안은 포함되지 않는다고 밝혔다.
아울러 악시오스가 인용한 2명의 미국 관리 역시 이번 작전에는 상선을 호위하는 미 해군 함정이 반드시 포함되는 것은 아닐 것이라고 밝혔다. 한 관계자는 미 해군 함정들이 이란 군이 해협을 통과하는 상선을 공격하는 것을 막아야 할 경우를 대비해 ”인근 지역에 배치될 것“이라고 밝혔다.
관계자들은 미 해군이 상선들에게 해협 내 최적의 항로 정보를 제공할 예정이며, 특히 이란 군이 기뢰를 매설하지 않은 항로를 이용하는 방법에 대한 정보를 제공할 것이라고 전했다.
이번 작전은 군함 호위가 아닌 ‘항로 조율’ 중심의 지원이 될 가능성이 많다는 것이다. 이에 따라 이번 조치는 감시·지원과 항로 관리 중심의 ‘프로세스’에 가깝다는 평가가 나온다.
또 전함 호위 없이 항로 안내만으로 해협 안전을 확보할 수 있을지에 대해서 회의적인 시각도 나오고 있다.
앞서 트럼프 대통령은 중동 시간 4일 오전부터 호르무즈 해협에 갇힌 제3국 선박들이 해협을 빠져나오도록 지원하는 이른바 ‘프로젝트 프리덤(Project Freedom)’ 시작하겠다고 밝혔다. 또 이란이 이 과정을 방해할 경우 무력을 사용할 것이라고 경고했다.
트럼프 대통령은 이날 자신의 트루스소셜에 “중동 분쟁과 무관한 세계 각국이 호르무즈 해협에 갇혀 있는 자국 선박을 풀어줄 수 있는지 미국에 요청해 왔다”고 올렸다.
그는 “이들은 이 분쟁과는 아무런 관련이 없는, 중립적이고 무고한 방관자일 뿐“이라며 “이란, 중동 그리고 미국의 이익을 위해 우리는 이들 국가에 그들의 선박들이 안전하게 해협을 빠져나갈 수 있도록 지원하겠다고 약속했다”고 말했다. 이어 “나는 우리 측 대표들에게 미국이 최선의 노력을 다해 그들의 선박과 선원들을 해협 밖으로 안전하게 인도할 것이라는 점을 (해당 국가에게) 알릴 것을 지시했다”고 했다.
미 중부사령부는 이 작전을 위해 유도미사일 구축함과 항공기 100여 대, 병력 1만5000명을 투입할 계획이라고 밝혔다. 다만, 이 계획이 어떻게 실행될 것인지에 대해선 구체적으로 밝히지 않았다.
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