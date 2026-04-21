멕시코 유명 유적지서 총기 난사…캐나다 관광객 1명 사망·13명 부상

멕시코의 유명 고대 유적지에서 총기 난사 사건이 발생해 외국인 관광객 1명이 숨지고 최소 13명이 다쳤다.
21일(현지시간) AP통신에 따르면, 전날 멕시코 수도 멕시코시티 북쪽에 있는 고대 유적지 테오티우아칸에서 한 무장 남성이 관광객들을 향해 총격을 가해 캐나다인 1명이 숨지고 최소 13명이 부상했다.
사건은 이날 오전 11시 30분쯤 테오티우아칸 내 ‘달의 피라미드’ 일대에서 발생했다. 현지 언론이 공개한 영상에는 한 남성이 피라미드 중간 지점에 총기를 든 채 서 있고, 관광객들이 몸을 숙이거나 황급히 대피하는 모습이 담겼다. 영상에서는 여러 발의 총성도 들렸다.
당국에 따르면 이번 총격으로 7명이 총상을 입었다. 또 미국인 6명, 콜롬비아인 3명, 러시아인 1명, 브라질인 2명, 캐나다인 1명 등 총 13명이 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다.
총격범은 범행 직후 스스로 총을 쏴 숨졌다. 현장에서는 총기 1정과 흉기, 탄약 등이 발견돼 당국이 압수했다.
사건 당시 현장에 있던 한 관광 가이드는 AP에 “총격범이 관광객들이 피라미드 계단을 내려가는 모습을 보고 총을 쏘기 시작했다”며 “일부는 너무 무서워 바닥에 엎드렸고, 나머지는 아래로 내려가기 시작했다”고 당시 상황을 전했다.
총격 직후 유적지 경비를 담당하던 경찰이 먼저 출동했고, 이후 국가방위군 부대가 현장에 도착해 긴급 대응에 나섰다. 멕시코 주 경찰과 방위군 등 보안 병력도 추가 투입됐으며, 연방 수사 당국은 사건 경위를 조사하고 있다.
클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “오늘 테오티우아칸에서 발생한 일은 우리에게 깊은 슬픔을 안겼다”며 “피해를 입은 모든 분들과 그 가족들에게 진심 어린 위로의 뜻을 전한다”고 밝혔다.
멕시코시티에서 북동쪽으로 약 50㎞ 떨어진 테오티우아칸은 아메리카 대륙 최대 규모의 피라미드 유적 중 하나로 꼽히는 관광 명소다. 지난해에만 180만 명 이상이 이곳을 찾았다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
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