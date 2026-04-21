“가치는 변하지 않는다”…애플 CEO 교체, 팀 쿡·터너스 메모 보니

애플이 9월 1일 최고경영자(CEO)를 팀 쿡에서 존 터너스로 교체한다. 15년 만의 리더십 전환을 앞두고 공개된 내부 메모에는 “가치는 변하지 않는다”는 메시지가 반복됐고, 동시에 하드웨어 중심 전략으로의 이동 신호가 함께 읽힌다.
21일(현지시간) 애플 공식 발표에 따르면, 애플은 오는 9월 1일부터 팀 쿡 CEO가 물러나고 존 터너스가 신임 CEO를 맡는 체제로 전환한다. 팀 쿡은 이후 이사회 의장으로 남아 회사를 지원할 예정이다.
블룸버그 통신에 따르면 이번 인사와 함께 공개된 내부 메모에서 팀 쿡은 “지금이 역할을 전환하기에 적절한 시기”라며 물러나는 배경을 설명했다. 그는 ▲복잡함보다 단순함 ▲중요한 소수의 일에 집중하는 혁신 ▲조직 전반의 탁월함 ▲사용자의 삶을 풍요롭게 하겠다는 책임 ▲세상을 더 나은 방향으로 만들겠다는 의지를 애플의 핵심 가치로 제시했다.
특히 “이러한 가치들은 개인보다 더 큰 것”이라고 강조하며, 경영진 교체 이후에도 애플의 정체성과 문화는 유지될 것이라는 점을 분명히 했다. 조직 내부와 시장을 동시에 안정시키려는 메시지로 읽힌다. 팀 쿡이 메모 서두에서 15년 전 스티브 잡스로부터 CEO 자리를 제안받았던 순간을 언급한 것도 같은 맥락이다. 자신의 퇴장이 잡스의 승계처럼 ‘질서 있는 전환’이라는 점을 강조한 것이다.
팀 쿡은 후임자인 존 터너스를 두고 “애플에 대한 열정과 비전을 갖춘 인물”이라며 “앞으로의 혁신과 새로운 도전에 적임자”라고 평가했다. 여름 기간 동안 긴밀히 협력해 인수인계를 진행하겠다는 계획도 밝혔다.
존 터너스 역시 별도의 메모에서 “앞으로도 실무에 깊이 관여하겠다”고 밝혔다. 그는 CEO 취임에 앞서 하드웨어 엔지니어링 책임자 자리에서 물러나며, 해당 조직은 새로운 리더가 맡게 된다. ● 하드웨어 수장 전면 배치…왜 지금인가
조직 개편도 함께 진행된다. 하드웨어 엔지니어링 조직은 새 책임자가 이끌고, 기존 반도체·하드웨어 기술 부문 수장은 역할이 확대돼 전반적인 하드웨어 전략을 총괄하게 된다. 제품 경쟁력 강화를 위한 구조 재편으로 해석된다.
이번 인사는 칩 설계부터 제품 개발까지 이어지는 ‘하드웨어 수직계열화’를 강화하려는 신호로도 읽힌다. 하드웨어 책임자가 CEO로 올라오고 관련 조직 위상이 함께 격상되면서, 핵심 기술을 경영 최전선에서 직접 챙기겠다는 의지가 드러난다는 평가다.
업계에서는 이번 CEO 교체를 ‘연속성과 변화’를 동시에 담은 결정으로 본다. 팀 쿡이 강조한 가치와 문화는 유지하되, 하드웨어 출신 리더를 전면에 내세워 제품 경쟁력을 강화하려는 방향 전환이 감지된다는 것이다.
특히 아이폰 이후 뚜렷한 성장 동력이 부족하다는 지적과 함께, 인공지능(AI) 경쟁에서의 대응 속도 논란이 이어지는 상황에서 이번 인사는 전략 변화의 신호로 해석된다. 하드웨어 전문가를 수장으로 세운 것은 클라우드가 아닌 기기 자체 성능으로 AI 경쟁력을 확보하려는 ‘온디바이스 AI’ 전략을 강화하려는 포석이라는 분석도 나온다.
구체적인 날짜를 명시하고 단계적 인수인계를 예고한 점 역시 ‘준비된 승계’라는 메시지를 강조하는 대목이다. 내부 혼선을 최소화하고 외부 불확실성을 차단하려는 의도로 풀이된다.
결국 이번 교체는 단순한 인사 변화가 아니라, 애플이 앞으로 어떤 방식으로 성장할 것인지에 대한 방향성을 드러낸 결정이다. ‘변하지 않는 가치’를 유지한 채, 전략의 중심은 다시 하드웨어와 제품으로 이동하고 있다.
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