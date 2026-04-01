트럼프 “美협상단, 내일 파키스탄 도착할 것”

밴스, 2차 종전 협상단도 이끌 듯
이란 “호르무즈 개방” 하루만에 봉쇄
트럼프, 발전소-교량 파괴 다시 경고
양국, 휴전 종료 앞두고 막판 신경전
이란이 18일(현지 시간) 호르무즈 해협을 일시 개방하겠다고 선언한 지 하루 만에 다시 봉쇄하겠다고 밝혔다. 미국이 자국에 대한 해상 봉쇄를 유지하고, 전 세계 해역에서 이란 관련 선박을 나포할 수 있다고 밝히는 등 압박을 강화하고 나선 데 따른 반발로 풀이된다. 21일(미 동부시간 기준) 미-이란 간 ‘2주 휴전’ 종료를 앞두고 핵 문제와 더불어 종전 협상의 핵심 쟁점으로 꼽히는 호르무즈 해협 통행을 둘러싼 긴장이 고조되고 있다.
이에 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일 트루스소셜에 “이란이 어제 호르무즈 해협에서 총격을 가하기로 결정했는데, 이는 휴전 협정에 대한 전면적인 위반”이라며 “(미국의 협상안을 받아들이지 않는다면) 이란의 모든 발전소와 교량을 무력화시킬 것”이라고 위협했다. 또 “더 이상 착한 사람(NICE GUY) 역할은 안 할 것이다. 이란의 살인 기계(KILLING MACHINE)를 멈출 때”라고 했다.
트럼프 대통령은 2차 종전 협상 개시도 알렸다. 그는 “미국 협상단이 파키스탄 이슬라마바드로 향하고 있다. 그들은 내일 저녁 도착해 (이란과) 협상을 진행할 예정”이라고 밝혔다. 트럼프 대통령이 말한 내일 저녁이 미국 동부 시간인지 파키스탄 시간인지는 확인되지 않았다. 또 미국 측 대표가 누구인지는 안 밝혔지만, 이날 ABC방송은 J D 밴스 부통령이 협상단을 이끌 것이라고 전했다.
다만, 이란 측은 협상 관련 일정과 협상단 구성 등을 언급하지 않고 있다. 대신 이란은 재봉쇄 조치의 강경함을 강조하려는 듯 18일 호르무즈 해협을 지나려던 인도 선박 2척에 대한 공격을 감행했다.
이 같은 미-이란 간 신경전은 2차 종전 협상 직전 협상력 강화를 위한 전략일 수 있다. 앞서 18일 트럼프 대통령은 취재진에게 이란과의 협상이 “순조롭게 진행되고 있다”고 했다. 이란 최고국가안보회의도 성명을 통해 미국이 협상과 관련해 새로운 제안을 했다며 “이를 검토 중”이라고 했다.
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