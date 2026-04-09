‘스마트폰 금지’ 日라멘집…“이해한다” vs “과한 조치”

지난 1일 일본 후지뉴스네트워크(FNN)은 사이타마현 가스카베시의 라멘집 ‘니보시 란부’가 식사 중 스마트폰 사용을 금지했다고 보도했다. 해당 가게는 안내문을 통해 “이 규정을 지킬 수 없는 분은 다른 손님에게 피해가 되므로 퇴점해 주시기 바란다. 환불은 안 된다”고 공지했다.
니보시 란부는 일본의 맛집 가이트 사이트인 타베로그에서 수년 동안 좋은 평가를 받으면서 유명세를 떨치고 있는 식당이다. 이 가게는 처음 사용 금지 조치를 취했을 당시 “면이 가늘어서 쉽게 불기 때문에 맛있는 상태에서 먹을 수 있도록 스마트폰 사용을 자제해 달라”고 안내했었다.
하지만 해당 가게가 스마트폰 사용을 금지하게 된 결정적 계기는 따로 있었다. 점주 가와다 유이치는 “성인물 등 부적절한 영상을 가게 내에서 시청하며 식사한 손님이 있었다. 한편 조미료 위에 스마트폰을 올려두는 등 위생적으로 문제를 일으키는 사례도 잦았다”면서 조치의 배경을 설명했다. 그는 “가장 슬픈 점은 이런 규칙을 만들어야 한다는 점이다. 가능하면 규칙을 만들고 싶지 않았다”면서 아쉬움을 토로했다.
이 식당은 식사 전 스마트폰 사용이나 라멘 촬영까지는 금지하지 않으며, 식사의 속도도 특별히 제한하지 않는다. 가와다는 “규칙을 전달하는 과정에서 표현이 다소 강하게 느껴질 수 있었다고 생각한다. 하지만 누구나 안심하고 쾌적하게 식사할 수 있는 환경을 만들기 위한 조치였다”고 밝혔다.
식당의 조치를 접한 누리꾼들은 찬반을 두고 대립했다. 일각에서는 “가게 규칙은 지키면 되고, 싫은 사람은 오지 않으면 된다”, “손님들의 배려가 필요했다”면서 조치 도입의 취지를 이해한다는 반응을 보였다. 반면 “조치가 과하다”, “자신만의 방식으로 식사를 즐기는 최근 트렌드에 역행하는 결정”이라면서 식당을 비판하는 이들도 있었다.
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