“뽑고 봤더니…누구세요?” 과도한 ‘사진 보정’으로 제명된 네덜란드 시의원

네덜란드의 한 시의원이 인공지능(AI)으로 과도하게 보정한 사진을 선거에 사용했다가 논란에 휩싸였다. 여기에 ‘거짓 지역구’ 논란까지 겹치면서 결국 소속 정당에서 제명됐다.
4일(현지 시간) 현지 매체 ‘알헤메인 다흐블라트(AD)’와 ABC미디어에 따르면, 네덜란드 지역 정당 ‘리프바르 로테르담’은 최근 시의원으로 당선된 패트리샤 라이히만 의원(59)을 당에서 제명한다고 발표했다.
문제가 된 것은 라이히만이 유세에 사용한 ‘홍보 사진’이었다. 이는 당선 이후 공개된 공식 후보 사진과 극명하게 차이가 났다. 홍보용 사진은 실제보다 훨씬 젊어 보였고, 눈동자 색깔까지 달랐다.
유권자들은 “다른 인물 아니냐”는 의심을 제기했다.
이뿐만 아니라 그가 당선된 지역구에 실제 거주하지 않는다는 사실이 밝혀지며 논란은 더욱 거세졌다.
소속 정당인 리프바르 로테르담 측은 “해당 의원은 후보 등록 과정과 면담에서 블라이도르프 지역에 거주한다고 여러 차례 주장했으나 조사 결과 실제로는 다른 지역에 사는 것으로 확인됐다”고 밝혔다.
● “약물 치료 때문에 얼굴 달라져” 주장했지만…결국 당 제명
라이히만은 “지역 신문에 실린 사진의 해상도가 낮아 화질을 좋게 만들었을 뿐”이라고 해명했다.
그러면서 “평소 나이보다 젊어 보인다는 말을 듣는 편”이라며 “최근 약물 치료를 받는 과정에서 외모가 달라졌다”고 주장했다.
그러나 정당 측은 결국 라이히만을 당에서 제명하기로 했다.
정당 측 관계자는 “거주지 문제와 사진 논란을 고려해 라이히만 의원에게 의원직 사퇴를 요구했으나 그가 응하지 않아 제명 절차를 진행했다”며 “라이히만 의원은 더 이상 리프바르 로테르담의 이름으로 의원직을 수행할 수 없다”고 말했다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
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