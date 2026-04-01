‘48시간→5일→열흘→하루’… 트럼프 오락가락 시한, 혼선 키워

[트럼프, 또 공격 유예] 보름새 4차례나 최후통첩 날려
위협-협상 혼재… 압박 효과 떨어져
“빌어먹을, 미친” 공개적 거친 발언에… 美정치권 “제정신이 아니다” 비판
이란 “중동 불바다 몰아넣을것” 반발
“도널드 트럼프 미국 대통령의 오락가락(flip-flopping) 타임라인 제시와 자기 번복이 공허한 위협으로 인식되고 있다.”
트럼프 대통령이 5일(현지 시간) 이란 발전소 등 민간 인프라에 대한 공격 유예 시한을 계속 바꾸는 데 대해 영국 일간 가디언은 이렇게 꼬집었다. 트럼프 대통령이 수차례 시한을 연기하고, 위협과 협상 가능성이 혼재된 메시지를 반복하면서 스스로 압박 효과를 떨어뜨리고 있다는 것이다.
● 오락가락 협상 시한에 혼선
트럼프 행정부는 지난달 21일 호르무즈 해협을 48시간 내 완전히 개방하지 않으면 이란을 초토화하겠다며 최후통첩을 보냈다. 협상 시한 만료일(3월 23일)엔 이란과 협상을 진행 중이라며 27일까지 5일간 공격을 유예한다고 했다. 그는 또 시한 만료일이 돌아오자 이번엔 “열흘간 이란에 대한 공격을 하지 않겠다”며 이달 6일까지 열흘간 유예를 선언했다. 그러나 만료 시한을 하루 앞둔 5일 또다시 협상 시한을 7일 오후 8시(한국 시간 8일 오전 9시)로 하루 더 연장했다. 보름 사이에 4차례나 이른바 최후통첩을 날린 것이다.
이를 두고, 호르무즈 해협 봉쇄 등으로 국제 유가가 상승하고 정치적 부담이 커지자 조급함을 드러내고 있다는 지적이 나온다. 로이터통신은 “모호한 메시지가 지지자뿐만 아니라 반대편과 금융시장 모두를 혼란스럽게 만들고 있다”고 지적했다.
트럼프 대통령은 이날 이란과의 협상 진전과 군사 대응 압박을 병행하는 ‘이중 메시지’를 이어갔다. 월스트리트저널(WSJ)과의 인터뷰에서 “만약 그들이 화요일 저녁까지 아무런 조치를 취하지 않는다면 발전소는 하나도 남지 않을 것이고 다리도 하나도 서 있지 않을 것”이라고 위협했다. 하지만 이날 미 정치매체 액시오스와의 인터뷰에선 “미국과 이란이 깊이 있는 협상을 진행 중”이라면서도 “이란과는 결승선에 도달하는 일이 없다”고 했다. 미 의회전문매체 더힐과의 인터뷰에선 ‘이란으로의 지상군 투입을 배제하느냐’란 질문에 “아니다”라고 했다.
그의 오락가락하는 메시지와 더불어 전날 거친 공개 언사도 도마에 올랐다. 트럼프 대통령은 5일 트루스소셜에 “그 빌어먹을(FXXkin’) 해협을 열어라, 이 미친 자식들아(crazy bastards), 그러지 않으면 지옥에서 살게 될 것이다. 두고 봐라!”라고 올렸다. 또 “알라에게 찬양을”이라며 무슬림을 조롱하는 표현도 사용했다.
이에 버니 샌더스 무소속 미국 상원의원은 “위험하고 정신적으로 불안정한 사람의 망상이다. 의회는 지금 당장 행동에 나서야 한다”고 직격했다. 트럼프 대통령 지지자에서 비판자로 돌아선 마저리 테일러 그린 전 공화당 하원의원도 “이란을 옹호하는 게 아니다. 그(트럼프)는 제정신이 아니고, 우리 모두 공범”이라고 비판했다.
● 이란 “트럼프, 네타냐후 따르면 불바다”
트럼프 대통령의 강경 메시지에 이란도 맞대응하고 있다. 모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회의장은 5일 트럼프 대통령을 향해 “베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 명령을 따르려는 고집 때문에 중동을 불바다로 몰아넣게 될 것”이라고 했다. 갈리바프 의장은 이날 X에 “당신의 무모한 행보가 미국의 모든 가정을 ‘살아 있는 지옥’으로 몰아넣고 있다”며 “유일하고 실질적인 해결책은 이란 국민의 권리를 존중하고 이 위험한 게임을 끝내는 것뿐”이라고 썼다.
이란은 5일 중동 내 미국과 이스라엘 관련 석유화학 시설 5곳을 대대적으로 공습했다. 이란 혁명수비대는 이스라엘 전투기에 연료를 공급하는 하이파 정유소를 타격했다고 밝혔다. 또 아랍에미리트(UAE)에 대해선 합샨의 엑손모빌·셰브론 등 미국 측 가스 시설과 군수품을 생산하는 알 루와이스 석유화학 공장을 공격했다. 바레인 시트라의 미국 석유화학 공장에도 이란의 드론 및 미사일 공격이 이뤄졌다.
한편 국가정보원은 향후 미국의 공습 정도에 따라 이달 말을 기점으로 미국-이란 전쟁이 소강 국면으로 넘어갈 것으로 판단하고 있다고 6일 국회에 보고했다. 국회 정보위원회 여당 간사인 더불어민주당 박선원 의원은 “이란이 호르무즈 해협을 개방하고 미국은 동결 자금을 해제하는 ‘스몰딜’ 이후에 교전이 중단되고 협상으로 갈 수 있다고 국정원이 보고했다”고 전했다. 이어 미국의 지상군 투입 가능성에 대해 “현재의 소모전 상태로 보아 (지상군 충돌) 가능성은 낮다. 기본적으로 불확실한 현상 유지가 장기화되는 게 더 가능한 시나리오”라고 했다.
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