트럼프 “공격 열흘 유예” 5일새 3차례 최후통첩

이란 발전소 타격 시한 내달 6일로… ‘48시간’ ‘5일 연장’ 이어 또 늦춰
NYT “고유가에 트럼프 외교 한계”… WSJ “美, 1만명 추가 파병 검토”
지난달 28일 발발한 미국·이스라엘과 이란의 전쟁이 한 달을 맞은 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 26일(현지 시간) 트루스소셜에 “이란 발전소에 대한 공격 유예를 미 동부 시간 다음 달 6일 오후 8시(한국 시간 4월 7일 오전 9시)까지 10일 연장한다”고 밝혔다. 그는 앞서 21일 이란이 전쟁 후 봉쇄 중인 원유 수송로 호르무즈 해협의 완전 개방을 요구하며 “‘48시간’ 안에 이란 발전소를 초토화하겠다”고 일종의 최후통첩을 날렸다. 그러나 불과 이틀 뒤인 23일 “이란의 핵포기를 포함해 이란과 15개 부문에서 합의했다”고 주장하며 공격을 ‘5일’간 유예했다. 이어 이 유예 기한을 ‘10일’ 더 늘렸다.
트럼프 대통령은 전쟁 발발 후 한 달 내내 오락가락 행보를 거듭하고 있다. 특히 21∼26일 5일 동안에만 두 번이나 이란 공격을 유예했다. 다만 그는 유예 이유가 이란의 협상 요청 때문이라며 “협상이 순조롭게 이뤄지고 있다”고 주장했다.
그는 동시에 같은 날 내각 회의에서 “이란이 합의하지 않으면 미국의 맹공에 직면할 것”이라고 위협했다. 월스트리트저널(WSJ)은 미국이 이미 중동 일대로 보낸 7000여 명의 병력 이외에 보병 및 기갑부대 병력 1만 명을 추가로 파병하는 방안을 검토하는 등 지상전 준비 또한 병행하고 있다고 전했다. 이에 맞서 이란 또한 100만 명의 병력을 결집시시고 “적(미국)에게 지옥을 선사할 것”이라고 벼른다고 이란 타스님뉴스가 전했다.
지상전 불씨가 꺼지지 않은 상황에서 트럼프 대통령이 롤러코스터 행보를 보이는 것은 고유가 부담 때문으로 풀이된다. 26일 영국 파이낸셜타임스(FT)는 이달 9∼23일 2주 동안 트럼프 대통령과 미 고위 관계자가 5차례 유가 상승을 억제하는 듯한 발언을 했고, 그로부터 1시간 뒤엔 모두 유가가 하락했다고 진단했다.
다만 부동산 사업가 출신으로 즉흥적이고 거래 우선주의 성향이 강한 트럼프 대통령 특유의 외교가 관세 정책에 이어 이번 전쟁에서도 한계를 드러냈다는 분석이 있다. 뉴욕타임스(NYT)는 명확한 전쟁 목표 부재, 전문 외교관보다 소수 측근을 우대하는 트럼프 대통령의 방식이 전쟁의 출구전략을 찾는 일을 어렵게 한다고 지적했다.
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