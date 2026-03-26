트럼프 “이란, 종전 협상에 적극적이지만 인정하긴 꺼려”

도널드 트럼프 미국 대통령은 25일(현지시간) 핵무기를 보유한 이란을 두고 “제거해야 할 암”에 비유하며 군사 행동의 정당성을 강조했다. 또 이란이 종전 협상을 “매우 간절히” 바라고 있다고도 했다.
이코노믹타임스 등 외신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 워싱턴DC 유니온역에서 열린 전국공화당의회위원회(NRCC) 모금 행사 연설에서 “단기적으로 우리가 해야 할 일은 암을 제거하는 것이었다. 그 암은 핵무기를 보유한 이란“이라며 이같이 말했다.
트럼프 대통령은 “우리는 그것을 잘라냈다. 이제 완전히 제거할 것“이라고 강조했다. 이란의 핵무기 획득을 막기 위해 군사 행동이 필요하다는 점을 피력한 것이다.
또 트럼프 대통령은 에너지 가격 상승 및 유가 상승이 이번 작전의 “단기적인 영향”이기 때문에 자신에게는 중요하지 않다고 말했다.
그는 이란이 종전 협상에 “적극적”이지만 이를 공개적으로 인정하기는 꺼리고 있다고도 주장했다. 트럼프 대통령은 ”이란은 현재 협상 중이며 합의를 성사시키고 싶어 안달이 났다”며 “그러나 자국민에게 살해당할까봐 두려워서 그 말을 하지 못하고 있다”이라고 말했다.
그러면서 “그들은 우리에게 살해당할까 봐 두려워하기도 한다“고 덧붙였다.
아울러 민주당이 이번 전쟁에 대한 의회 승인을 받을 것을 요구하는 것을 조롱하며 “나는 ‘군사작전’이라는 단어를 쓰겠다“고 했다.
그는 “나는 ‘전쟁‘이라는 단어를 쓰지 않겠다. ’전쟁이라는 단어를 쓰면 좋지 않다‘는 사람들이 있기 때문이다”라면서 “전쟁이라는 단어는 승인을 받아야 쓰는 단어라서 꺼려하는 것”이라고 말했다.
이어 “그래서 ’군사 작전‘이라는 단어를 쓰겠다. 사실 그게 바로 이 작전의 핵심”이라면서 “군사적 섬멸 작전이라고도 한다“라고 부연했다.
이란이 종전 협상을 간절히 바라고 있다는 트럼프 대통령의 주장은 이란 측의 주장과 배치된다.
앞서 트럼프 행정부는 ▲핵무기 포기 약속 ▲국내 우라늄 농축 전면 금지 ▲60% 농축 우라늄 450㎏ 국제원자력기구(IAEA)에 이관 등 15개 항이 담긴 종전안을 이란에 전달했다.
그러나 이란은 미국이 제시한 조건이 ”과도하고 비현실적“이라며 거부 의사를 밝혔다. 또 전쟁 종료 시점과 조건은 자국이 주도하겠다는 입장이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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