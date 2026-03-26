“11년 만에 돌아왔다”…도난당한 반려견, ‘이것’ 덕에 극적 재회

11년 전 도난당해 행방이 묘연했던 반려견이 마이크로칩 정보를 통해 극적으로 가족 품으로 돌아왔다. 연락처를 최신으로 업데이트한 마이크로칩이 결정적인 역할을 하면서, 반려동물 관리와 정보 갱신의 중요성이 다시 주목받고 있다.
24일(현지시각) 뉴욕포스트에 따르면 미국 필라델피아에 사는 한 가족은 최근 반려견 포티와 11년 만에 재회했다.
포티는 2015년 5월 집 뒷마당에서 다른 개와 놀다가 사라졌다. 절도범이 반려견 2마리를 훔쳐갔다. 같이 사라졌던 개는 돌아왔지만, 포티는 끝내 집으로 돌아오지 못했다.
가족은 수년간 포티를 찾아다녔다. 그러나 시간이 지나면서 희망을 접었고, 이후 펜실베이니아 루서른 카운티로 이사했다. 그럼에도 가족은 포티를 잊지 못했다. 포티의 주인 조딘은 약 두 달 전 포티 안에 있는 마이크로칩 업체에 연락해 연락처를 갱신했다.
당시 그는 포티가 이미 세상을 떠났을 가능성이 크다고 생각했지만, 혹시 모를 상황에 대비해 정보를 수정했다. 이 선택이 결정적인 역할을 했다.
포티는 필라델피아의 길을 떠돌다 지역 동물 보호기관에 의해 발견됐다. 보호기관은 포티의 몸에 삽입된 마이크로칩을 확인했고, 업데이트된 연락처를 통해 가족에게 연락할 수 있었다.
조딘은 “장난인 줄 알았다. 이렇게 오랜 시간이 지나 다시 만날 수 있을 줄은 상상도 못 했다”고 말했다. 가족은 다음 날 곧바로 필라델피아로 이동해 포티와 재회했다.
현재 포티는 노령견이 된 상태다. 조딘은 “이제 집으로 데려가 남은 시간 동안 편안하게 지낼 수 있도록 할 것”이라고 밝혔다. 동물 구조 관계자들은 실종된 반려견의 마이크로칩 정보를 최신 상태로 유지하는 것이 중요하다고 강조했다. 또 길에서 반려동물을 발견했을 경우, 주인이 없다고 단정하기 전에 반드시 마이크로칩을 확인해야 한다고 당부했다.
보호소 관계자는 “포티는 최근까지 발톱도 정리돼 있고 몸 상태도 깨끗했다”며 “마이크로칩만 확인했더라면 훨씬 더 일찍 가족에게 돌아갈 수 있었을 것”이라고 설명했다. 이어 “동물을 돕는 행동은 의미 있지만, 데려다 키우기 전에 먼저 주인이 있는지 확인해야 한다”고 덧붙였다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
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