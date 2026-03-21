70대 얼굴이 40대처럼…‘안면거상술’ 女환자 공개한 의사

70세 여성이 안면거상 수술을 통해 40대와 비슷한 외모를 갖게 된 사연이 전해졌다.
19일(현지시각) 미국 뉴욕포스트 등 외신에 따르면 미국 베벌리힐스에서 활동 중인 성형외과 전문의 칼 트루스데일은 최근 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 한 여성 환자의 수술 전후 영상을 공개했다.
공개된 영상을 보면, 이 여성은 수술 전 눈물을 글썽이며 “정말 행복하고 감사하다. 기대된다”고 말했고, 트루스데일은 여성에게 “놀라운 경험을 선사해 주겠다. 타임머신을 타고 과거로 돌아가게 해 드릴 것”이라고 했다. 그러면서 “예전의 당신 모습을 보게 될 것”이라고 덧붙였다.
이어 공개된 수술 후 영상에서 여성은 한층 젊어진 모습으로 등장했다. 주름이 눈에 띄게 줄었고, 피부 역시 훨씬 밝고 건강해 보였다. 그는 “(의사가) 30년 젊어지게 해주겠다는 약속을 지켰다”며 “이제 나이를 물으면 40살이라고 말할 것이다. 시간을 되돌린 기분”이라며 환한 미소를 보였다.
환자는 수술 후 약 한 달이 지난 상태였으며, 공개된 영상을 본 누리꾼들은 이 여성의 수술 결과에 찬사를 보냈다.
이들은 “정말 자연스럽고 빛나 보인다”, “억지로 20대처럼 보이게 하려고 한 것이 아니라 자연스러운 리프팅으로 50년을 젊어 보이게 만든 점이 마음에 든다”, ”기적 같은 변화다“ 등의 긍정적인 반응을 보였다. 대부분의 누리꾼들이 수술 결과가 과하지 않고 자연스럽다는 점을 언급했다. 해당 영상은 틱톡 등 SNS에서 130만 회 이상의 조회수를 기록했다.
트루스데일의 전문 분야는 얼굴과 눈, 코, 턱선, 헤어라인 등 전반적인 안면 윤곽을 개선하는 수술과 시술을 통해 자연스러운 아름다움을 선사하는 것이다.
안면거상술은 얼굴의 처진 피부와 근육을 위로 당겨 고정하는 성형수술이다. 주로 노화로 인한 주름이나 체중 감량 이후 생긴 얼굴 꺼짐을 개선해준다. 회춘을 돕는 ‘마법 같은 수술’로 입에 오르내리기도 한다.
다만, 일부 부작용을 주의해야 한다. 가장 치명적인 부작용으로는 안면신경마비가 있다. 또 수술 후 출혈이나 감염, 부종, 멍 등이 나타날 수 있다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0