트럼프, 日총리 면전서 “진주만 공격해서 기습 제일 잘 알아”

19일 워싱턴 백악관 美-日 정상회담
트럼프 “모든 면서 엄청난 관계 유지,
네타냐후에 가스전 공격 말라고 했다”
다카이치 “트럼프만이 세계 평화 가능,
이란 핵 절대 불가…에너지 제안 가져와”
도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지 시간) 다카이치 사나에 일본 총리와의 정상회담에서 “일본은 나토(NATO·북대서양조약기구)와 달리 호르무즈를 적극 지원할 것이라 믿는다”며 지원을 압박했다. 다카이치 총리는 “오직 트럼프 대통령만이 세계 평화를 이룰 수 있다고 굳게 믿는다”고 치켜세우며 “이란의 핵무기 개발은 절대 허용해선 안 된다”고 말했다. 트럼프 대통령은 이스라엘과 함께 이란을 공습하기 전 동맹국에 알리지 않은 이유를 설명하며 ‘일본의 진주만 침공’을 예로 들기도 했다.
이날 두 정상은 미국 워싱턴 백악관 오벌오피스에서 정상회담을 가졌다. 이번 회담은 다카이치 총리 취임 이후 첫 백악관 방문이다.
트럼프 대통령은 모두 발언에서 “일본은 다양한 분야에서 큰 지원을 해왔고 이번 사안에서도 적극적으로 참여하고 있다”고 말했다. 그러면서 “(미국은) 일본과 모든 면에서 엄청난 지원과 관계를 유지해 왔다”며 “일본은 정말 적극적으로 나서고 있다”고 말했다
그는 공습 전 동맹국에 왜 사전통보를 하지 않았느냐는 언론의 질의에 1941년 12월 7일 일본의 진주만 공습을 예로 들었다. 트럼프 대통령은 “일본보다 기습 공격에 대해 더 잘 아는 나라가 어디 있겠냐”고 했다. 일본이 진주만을 공습할 때 아무한테도 알리지 않고 했듯, 미국도 똑같이 했다는 맥락이다.
역대 미국 대통령들은 일본과의 동맹 관계를 고려해 정상회담에서 진주만을 언급하는 일을 금기시했는데, 트럼프 대통령은 일본 총리 앞에서 대놓고 진주만을 이야기했다. 미국 뉴욕타임스(NYT)는 “옆에 있던 다카이치 총리는 침착함을 유지했다”고 전했다.
트럼프 대통령은 “나토의 경우, 그들은 우리가 해협을 방어하는 것을 돕고 싶어하지 않는다“고 비판했다. 이어 ”하지만 이제 내 태도를 본 뒤에는 훨씬 더 호의적으로 변하고 있다”고 말했다. 이어 “일본의 지원 수준에 만족하느냐”는 질문을 받고는 “그 문제를 논의할 것”이라고 대답했다.
다카이치 총리는 트럼프 대통령을 향해 “세계 평화와 번영을 가져올 수 있는 인물은 당신뿐이라고 믿는다“며 ”(이란의) 핵무기 보유는 절대 용납될 수 없다”고 강조했다. 다카이치 총리는 트럼프 대통령을 부를 때 “도널드”라고 하면서 친근감을 표했다.
다카이치 총리는 “글로벌 에너지 시장을 안정시키기 위한 구체적인 제안들을 가져왔다”고도 말했다.
트럼프 대통령은 전황에 대해서도 언급했다. 그는 이스라엘의 이란 에너지 시설 사우스 파르스 공격과 관련해 “그(베냐민 네타냐후 이스라엘 총리)에게 공격하지 말라고 했다”며 ”우리는 사이가 아주 좋다. 모든 것은 협력해 이뤄진다“고 했다. 다만 ‘공격하지 말라’는 말이 언제 오갔는지는 밝히지 않았다. 이어 ”이란의 하그르섬은 원하면 언제든 차지할 수 있다“고도 했다.
트럼프 대통령은 지상군 파병 가능성을 묻는 질문에는 “어디에도 병력을 보내지 않을 것”이라며 선을 그으면서도 “파병한다고 해도 여러분(언론)에게 밝히지 않을 것”이라고 했다.
댓글 0