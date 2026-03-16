여성 뒤쫓아가 위협…휴머노이드 로봇 연행됐다

중국 마카오에서 한 70대 노인이 갑자기 나타난 휴머노이드 로봇에 놀라 병원으로 이송됐다. 이 로봇은 지나가는 행인을 위협했다는 이유로 경찰에 연행됐다.
13일(현지시간) 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 5일 마카오에서 길을 걷던 70대 여성 A 씨는 약 132㎝ 크기의 휴머노이드 로봇과 마주친 뒤 깜짝 놀라 병원으로 이송됐다.
공개된 영상을 보면 A 씨는 양팔을 들어 올리는 로봇을 향해 화를 내기 시작했다. 그는 “심장이 두근거린다”, “할 일도 많은데 왜 이런 난리를 치느냐”, “제정신이냐”며 언성을 높였다. 로봇은 A 씨를 정면으로 마주한 채 두 팔을 올리는 동작을 반복했다.
뒤이어 경찰관 두 명이 나타나 로봇의 팔을 잡고 다른 곳으로 데려갔다. 이 로봇은 곧 인근에 있던 운영자에게 인계됐다. 소셜네트워크서비스(SNS)에서 해당 영상을 본 누리꾼들은 “로봇이 체포됐다”고 말했다.
당초 A 씨는 휴대전화를 보며 길을 걷고 있었는데, 로봇이 갑자기 자신의 뒤를 따라오고 있다는 것을 알아차린 뒤 크게 놀랐다고 한다. A 씨와 로봇 사이에 신체 접촉은 없었지만, 이 여성은 검사를 위해 병원으로 이송됐고 현재는 퇴원한 상태다.
로봇은 마카오의 한 교육 센터 소속으로, 홍보 목적으로 사용된 것으로 확인됐다. 또 인근에서 50대 남성이 원격으로 조종하고 있었으며, 로봇의 작동 방식을 개선하기 위해 시험 중이었던 것으로 파악됐다.
이후 이 남성은 당국으로부터 보행자를 위험에 빠뜨리거나 겁주는 행위에 주의하라는 경고를 받았다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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