美전략자산, 중동 대거 이동…韓-日-대만 안보공백 우려

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 13일 16시 36분

8일 경기 평택시 주한미군 오산공군기지에 C-5 수송기가 계류되어 있다. 2026.3.8 ⓒ 뉴스1
미국·이스라엘과 이란의 전쟁 여파로 인도태평양을 포함해 전 세계에 배치됐던 미국의 항공모함, 미사일 방어 체계 같은 전략자산이 대거 중동으로 이동하고 있다. 이 여파로 한국 일본 대만 등 인도태평양 내 미국의 우방국이 안보 공백을 우려한다고 블룸버그통신이 13일 보도했다. 이란이 중동 내 미군 기지는 물론 카타르 바레인 아랍에미리트(UAE) 등 중동의 친(親)미국 국가를 공격하는 것을 본 중국이 대만 유사시 인도태평양 내 미군 기지를 공격할 가능성을 배제할 수 없다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 예상했다.

블룸버그에 따르면 현재 미국은 해군 수상함 전력의 약 3분의 1을 중동에 배치했다. 공중 급유기, 보급선 등도 이란 일대에 집중적으로 배치했다. 주한 미군의 패트리엇, 사드(THAAD·고고도미사일방어체계), 에이태큼스(ATACMS) 미사일 등도 중동으로의 차출 수순을 밟고 있는 것으로 알려졌다.

미국·이란 전쟁이 장기화 조짐을 보이면서 미 정부가 한국에 배치된 사드(THAAD·고고도 미사일 방어체계) 일부를 중동으로 이동시키고 있는 것으로 알려진 10일 오후 경북 성주군 주한미군 기지에 발사대가 하늘을 향하고 있다. 2026.03.10. [성주=뉴시스]
전쟁이 장기화하면 더 많은 미국 전략자산이 중동으로 이동할 가능성이 크다. 그 결과 인도태평양에서 대만 방어를 포함한 미국의 대(對)중국 억지력이 대폭 약화될 수 있다는 우려가 나온다. 블룸버그에 따르면 지난달 28일 전쟁 발발 후 현재까지 미국과 중동 내 미국 동맹국은 약 580발의 패트리엇 미사일을 사용했다. 이 미사일을 제작하는 미국 방위산업 기업 록히드마틴의 연간 생산량은 620발. 약 2주 만에 1년치 생산량과 맞먹는 미사일이 사용된 셈이다. 영국 파이낸셜타임스(FT) 또한 전쟁 발발 후 첫 100시간에만 미군의 토마호크 미사일 168발이 사용됐다고 추산했다.

전쟁 발발 후 이란의 반격으로 중동 내 미군 기지, 외교 시설, 방공 인프라 등 최소 17곳이 공격받은 것으로 알려졌다. 미국 브라운대 왓슨 국제공공정책대학원의 라일 골드스타인 선임연구원은 SCMP에 “대만 해협에서 전쟁이 일어난다면 중국이 인도태평양 내 미군 기지를 표적으로 삼을 가능성이 있다”고 진단했다. 미국 의회조사국(CRS)에 따르면 인도태평양에는 평택 험프리스 기지, 일본 오키나와 가데나 기지 등 24곳의 미군 상주 기지가 있다.
베이징=김철중 특파원 tnf@donga.com
