이란축구협 “호주 경찰이 선수 납치하고 난민신청 종용” 주장

아시안컵 경기 중 국가 제창을 거부한 이란 여자축구대표팀 선수 5명이 호주로 망명하자 이란이 “선수들을 납치했다”며 반발했다. 앞서 이 선수들은 자발적으로 호주 정부에 보호를 요청했던 것으로 알려졌다.
메흐디 타지 이란축구협회 회장은 10일(현지 시간) 국영방송을 통해 “우리가 접한 소식에 따르면, 경기 후 호주 경찰이 직접 개입해 호텔에 머물던 선수 한두 명을 데려갔다”며 “몇몇 사람은 공항으로 향하는 선수단 차량 앞에 드러누워 길을 막았고, 공항 게이트까지 봉쇄한 채 모든 선수에게 난민이 될 것을 종용했다고 한다”고 주장했다.
타지 회장은 호주에 이란 선수들의 망명 허가를 촉구한 도널드 트럼프 미국 대통령을 향해 “미국 대통령이 우리 여자대표팀에 대해 ‘그들은 난민이 돼야 한다’는 취지의 트윗을 두 개나 올렸다”며 “만약 호주가 망명을 허용하지 않으면 미국에서 망명을 허용하겠다고 협박했다”고 말했다.
이어 “미국에서 개최될 예정인 월드컵에 대해 어떻게 낙관적일 수 있겠느냐”며 “월드컵이 이런 식이라면, 제정신인 사람 중 누가 이런 곳에 국가대표팀을 보낼 수 있겠는가”라고 반문했다.
타지 회장은 여자축구대표팀 선수들이 국가를 부르지 않았다는 주장에 대해서는 “우리 선수들은 국가를 부르고 군대식 거수경례를 했다”고 했다.
앞서 이란 여자축구대표팀은 지난 2일 한국과의 조별리그 첫 경기에서 이란 국가연주 때 침묵해 전 세계의 주목을 받았다. 이란 국영방송 등에서는 선수들을 향해 “국가 제창을 거부하는 행위는 수치심과 애국심 결여의 극치”라며 ‘전시 반역자’라고 공개 비난했다.
이후 축구팀은 지난주 아시안컵 토너먼트에서 탈락하면서 이란으로 돌아가야 할 처지에 놓였다. 이들이 본국에 귀국할 경우 신변 안전을 장담할 수 없다는 우려도 나왔다.
트럼프 대통령은 이에 “호주는 이란 여자 축구 국가대표팀이 살해될 가능성이 높은 이란으로 돌아가도록 허용함으로써 끔찍한 인도주의적 실수를 저지르고 있다”며 축구팀원의 호주 망명을 공개적으로 촉구했다.
토니 버크 호주 내무장관은 “호주는 이란 여자 축구팀을 우리 마음속에 받아들였다”며 “이란 팀의 다른 선수들에게도 같은 기회가 열려 있다는 점을 전하고 싶다”며 축구팀원 5명에 대한 망명을 허용했다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
