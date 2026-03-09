“쓰러져 있을때 계속 패야”…美국방장관 인성 논란

피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관이 이란에 대한 군사작전과 관련해 이같이 거친 발언을 했다고 영국 가디언이 8일(현지 시간) 보도했다. 가디언은 헤그세스 장관을 두고 “자신만만(Brash)하고 호전적인(bellicose) 그는 엄숙한 정치인이라기보다 만화 속 악당 같았다”고 했다.
보도에 따르면 헤그세스 장관은 최근 미국 국방부 청사(펜타콘)에서 진행된 전쟁 관련 브리핑에서 “(이란과) 애초에 공정한 싸움이 될 의도도 없었고 실제로도 공정한 싸움이 아니다”라고 말했다. 이어 “우리는 그들이 쓰러져 있을 때도 계속 때리고 있고, 그게 맞다”고 했다. 미국 내 일부 재향군인 단체와 민주당 인사들은 헤그세스 장관의 발언을 두고 인성에 문제가 있다고 비판했다. 참전용사와 군인 가족들에게 도움을 주는 비영리 단체 뱃 보이스(Vet Voice) 재단의 대표 자네사 골드백은 “헤그세스는 매우 위험한 인물”이라며 “트럼프 대통령으로부터 자신이 원하는 곳 어디에서든, 누구에게든 학살을 자행할 수 있는 허가를 받은 것과 같다”고 말했다.
버락 오바마 행정부 당시 백악관 국제협력국장을 맡았던 브렛 브루언은 “헤그세스 장관은 미국 국민들과 동맹국에 제공해야 할 안정감이나 전략을 제공하기에 적합하지 않다”며 “헤그세스는 두 차례 전시 기자회견에서 우리 군대의 지도자 역할을 제대로 수행하지 못하는 모습을 보여줬다”고 말했다.
헤그세스 장관은 최근 쿠웨이트에서 미군 6명이 이란군의 보복으로 사망한 사건을 두고 한 발언으로도 논란이 일었다. 그는 “드론 몇 대가 침투하거나 비극적인 일이 생기면 1면 뉴스가 된다. 언론이 바라는 것은 오직 트럼프 대통령의 이미지를 훼손하는 것”이라고 말했다. 가디언은 ”해당 발언으로 헤그세스 장관은 공감 능력이 부족하다는 비판을 들었다“고 전했다.
폭스뉴스 앵커 출신인 헤그세스 장관은 트럼프 대통령의 대표적 ‘깜짝 인사’로 꼽힌다. 그는 의회 인준 과정에서 전문성 부족과 도덕성에 대한 비판이 일었다. 실제로 2017년에는 성폭력 혐의로 경찰 조사를 받기도 했다. 이 사실은 장관에 지명된 후 뒤늦게 알려졌다. 또 그는 첫 번째 결혼 기간에는 불륜을 저질렀고, 두 번째 결혼에선 혼외자 문제로 이혼 소송을 당해 사생활 논란이 일었다.
이외에도 헤그세스 장관은 후보자 시절 기독교 극단주의 신념을 보여주는 문신을 했다는 사실도 문제돼 낙마 위기를 겪기도 했다. 하지만 JD 밴스 부통령이 상원 의장 자격으로 캐스팅보트를 행사하면서 그는 당시 인준을 통과했다.
