민주당엔 “미쳤다”, 하키팀엔 ‘활짝’…트럼프식 ‘극과 극’ 국정연설

도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지 시간) 워싱턴 국회의사당 하원 본회의장 상·하원 합동회의에서 집권 2기 첫 국정연설(State of the Union)을 하면서 JD 밴스 부통령과 마이크 존슨 하원의장의 박수를 받고 있다. 2026.02.25 워싱턴=AP/뉴시스

다만, 이탈리아 밀라노-코르티나담페초 겨울올림픽에서 캐나다를 꺾고 46년 만에 금메달을 딴 미국 남자 아이스하키팀 선수들이 입장했을 때 공화당과 민주당에서 모두 큰 박수와 환화가 나왔다. 트럼프 대통령은 골키퍼였던 코너 헬레벅에게 미국 시민 최고 훈장인 ‘대통령 자유 훈장’을 수여하겠다고 밝혔다.