영국 방문 예정이라면 ETA 사전 신청 꼭!…韓 포함 85개국 의무화

영국 정부가 국경 보안 강화와 출입국 시스템 현대화를 위해 무비자 입국 국가를 대상으로 한 전자여행허가(ETA) 제도를 본격적으로 의무화한다.
로이터 통신과 유로뉴스 등 주요 외신에 따르면 영국 정부는 25일(현지시각)부터 한국을 포함해 미국, 캐나다, 호주 등 기존에 무비자 입국이 가능했던 85개국 방문객에게 ETA 사전 신청을 의무적으로 요구하기 시작했다.
ETA는 비자 면제국 국민이 영국에 입국하기 전 온라인 등록을 통해 방문 허가를 받는 제도로, 비자와는 별개로 운영된다. 영국 정부는 2023년 카타르를 시작으로 지난해 아랍에미리트(UAE)와 사우디아라비아 등 중동 5개국에 이 제도를 우선 도입했다. 이후 한국과 유럽 국가 등으로 대상을 순차적으로 확대해 왔으나, 사전 신청이 필수 의무 사항으로 전환된 것은 이번부터다.
이에 따라 무비자 입국 대상 국가의 국민이라도 사전에 ETA를 발급받지 않으면 항공기 탑승이 거부될 수 있어 주의가 요구된다. 발급 비용은 1인당 16파운드(약 3만1000원)로 책정되었으며, 직항 입국자뿐만 아니라 환승객이라도 영국 공항 내에서 여권 심사대를 통과해야 하는 경우에는 반드시 ETA를 소지해야 한다.
발급된 ETA의 유효기간은 2년 또는 소지한 여권의 만료일 중 더 짧은 날짜를 기준으로 한다. 다만 이중국적자를 포함한 영국 및 아일랜드 시민권자, 영국 내 거주권을 보유한 외국인은 신청 대상에서 제외된다.
영국 정부는 이번 조치가 국경 관리의 효율성을 높이는 동시에 막대한 재정적 이익을 가져다줄 것으로 기대하고 있다. 실제로 영국 내무부 자료에 따르면 2026년 1월 기준으로 영국은 ETA 제도를 통해 약 3억8천300만 파운드(약 7452억원) 이상의 수익을 창출한 것으로 집계됐다. 해당 수익은 국경 및 이민 시스템의 지속적인 개선 작업에 투입될 예정이다.
마이크 탭 영국 이민부 장관은 “ETA 제도는 영국의 국경 보안을 한층 공고히 하고, 자국민과 방문객 모두에게 보다 현대적이고 신속한 서비스를 제공하기 위한 필수적인 과정”이라고 강조했다.
