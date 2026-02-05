K-컬처 푹 빠진 印 세 자매, 휴대폰 뺏기자 투신…유서엔 “한국은 내 삶”

인도 우타르프라데시주 가즈아바드에서 12세, 14세, 16세 세 자매가 아파트 9층서 뛰어내려 숨지는 사건이 발생했다. 소녀들은 한국 문화에 극도로 심취해 있었던 것으로 알려졌다.
타임스오브인디아와 인디아투데이 등 현지 매체에 따르면 소녀들이 목숨을 버린 것은 지난 4일 새벽 2시께로, 현장에서 발견된 일기와 유서에는 “아빠 미안해, 나는 너무 외로워”라는 마지막 메시지가 남겨져 있었다.
경찰은 처음에는 한국의 특정 ‘과제형 게임 앱’ 중독 가능성을 조사했으나, 이후 게임 연관성은 배제했다. 대신 피해자들이 남긴 일기에서 K-팝, 한국 영화·드라마·음악 등 한국 문화 전반에 대한 강한 집착이 확인됐다. 경찰 관계자는 “세 자매가 한국 드라마, 영화, 음악, 쇼와 시리즈 등 다양한 콘텐츠에 몰두했으며, 부모가 이를 반대해 휴대전화를 압수한 뒤 극단적 선택을 한 것으로 보인다”고 밝혔다.
현장에서 발견된 유서에는 “이 일기에 적힌 모든 것은 사실이다. 읽어 달라. 정말 미안하다, 아빠”라는 글귀와 함께 울음 이모티콘이 남겨져 있었다. 또 방 안에서는 가족사진이 흩어져 있었고, 벽에는 “나는 너무 외롭다”라는 낙서가 발견됐다. 또 “한국은 나의 삶이었다. 어떻게 이걸 나에게서 빼앗아 갈 수 있나”는 원망의 문구도 있었다.
아버지의 빚도 이들의 비극에 한몫한 것으로 보였다. 경찰들은 주식 트레이더인 아버지가 빚이 많아 15일 전 첫째 딸의 휴대전화를 압수해 팔았다고 전했다.
세 소녀는 코로나19 이후로 학교를 가지 않았고 그렇다고 홈스쿨링을 하지도 않았다. 또래와의 교류도 없었다. 한국 TV 쇼에서 빌린 이름으로 서로를 부르기도 했다는 데서 알 수 있듯 이러한 고립 상황에서 소녀들은 K-문화로 도피한 것으로 보인다. 경찰은 휴대전화와 디지털 활동 내역을 확보해 분석 중이며, 사이버 전문가의 도움을 받아 온라인 상호작용과 앱 사용 기록을 조사할 계획이다.
숨진 세 자매의 아버지 체탄 쿠마르는 두 차례 결혼한 것으로 알려졌다. 첫 번째 아내가 초기에 아이를 갖지 못하자 그녀의 여동생과 재혼해 세 자녀를 두었고, 이후 첫 번째 아내도 두 아이를 낳았다. 이번 사건의 희생자는 두 번째 아내 사이에서 태어난 두 딸과 첫 번째 아내의 딸 한 명이었다. 현재 생존한 자녀는 9세 아들과 3세 딸 두 명이다.
전문가들은 단순한 팬덤을 넘어선 과도한 문화 집착과 정체성 혼란, 그리고 부모와의 갈등이 결합해 이런 비극이 발생했다고 분석했다.
