美특사-이란 외무 6일 회담… ‘핵심 의제’ 이견

이란에 대한 미국의 군사 위협이 고조된 가운데 미국과 이란이 6일 튀르키예 최대 도시 이스탄불에서 고위급 회담을 갖기로 했다. 지난해 6월 이스라엘과 미국의 이란 공습으로 촉발됐던 ‘12일 전쟁’ 뒤 두 나라의 첫 고위급 회담이다.
다만 핵심 쟁점에서 양측의 이견이 커 합의점을 찾을 수 있을지는 미지수다. 이란은 이번 회담에서 사실상 핵 프로그램만 논의하겠다는 입장이나 미국은 이란이 보유한 탄도미사일의 사거리 및 수량 제한, 하마스 등 중동 내 친(親)이란 무장세력 지원 근절 등도 다루기를 원한다.
2일 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 스티브 윗코프 백악관 중동특사, 도널드 트럼프 미국 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너 전 백악관 선임고문, 아바스 아라그치 이란 외교장관이 6일 이스탄불에서 회동한다. 뉴욕타임스(NYT)는 이란 당국자를 인용해 이란이 최근의 불안정한 상황을 안정시키기 위해 핵 프로그램을 중단하거나 일시 정지할 뜻이 있다고 밝혔다고 전했다.
다만 미국이 요구하는 우라늄 농축 중단, 이미 농축된 우라늄의 폐기, 탄도미사일 사거리 제한 등은 강하게 거부하고 있다. 이란이 미사일 개발과 하마스 등에 대한 지원을 대(對)이스라엘 억지력의 핵심으로 여기고 있는 것 또한 협상을 어렵게 만들 수 있다. 정치매체 액시오스는 “트럼프 행정부의 요구는 ‘핵 문제만 협상 테이블에 올린다’는 이란의 입장과 충돌한다”며 “윗코프와 아라그치가 이 간극을 어떻게 좁힐지 불분명하다”고 지적했다.
이로 인해 양측의 군사 충돌에 대한 긴장감도 여전하다. 피트 헤그세스 미국 국방장관은 2일 “이란이 핵 협상에 나서지 않으면 이란에 대한 조치를 취할 준비가 돼 있다”고 밝혔다.
한편 3일 이란 수도 테헤란의 한 시장에서 원인을 알 수 없는 대형 화재가 발생했다. 지난달 31일 이란 남부 반다르아바스의 8층 건물에서도 가스 누출에 따른 폭발로 1명이 숨지고 14명이 부상당했다. 반정부 시위와 당국의 유혈 진압, 미국과의 군사 충돌 가능성 등으로 최근 이란에서는 화재, 폭발 등이 발생할 때마다 긴장감이 높아지고 있다.
댓글 0